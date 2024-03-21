高雄遊覽車撞涵洞「削頭」1死14傷 傷者名單公布
2024/03/21 00:31
首次上稿 3/20 23:46
高雄榮總：
高雄長庚：
高醫：
健仁醫院：
首次上稿 3/20 23:46
更新時間 3/21 00:31
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市仁武區水管路今晚8點多發生重大車禍，一輛遊覽車疑似走錯車道，撞擊高速公路下方涵洞，車頭上層幾乎全毀，遊覽車上含司機和領隊共27人，坐在上層車頭處的周男（80歲）不幸身亡，另有14名傷者分別為1人重傷、6人中傷、7人輕傷，送往高雄榮總、高醫、高雄長庚和健仁醫院救治，截至深夜11點，已知有5人出院。
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14名傷者名單如下：
高雄榮總：
劉○波（男，78歲）重傷，頭部撕裂傷、左側肢體麻、頸部疼痛（急診留觀）
廖○對（女，73歲）中傷，頭部撕裂傷（急診留觀）
吳○輝（男，68歲）中傷，頭部、左臉、頸部撕裂傷（一般病房）
吳○雄（男，83歲）輕傷，頭部撕裂傷、右膝擦傷（一般病房）
陳○雄（男，79歲）輕傷，臉部、左下肢擦傷。（急診留觀）
高雄長庚：
沈○一（男，80歲）中傷，眼眶底閉鎖性骨折（急診留觀）
杜○輝（男，76歲）中傷，胸部挫傷（出院）
顏○喜（女，69歲）中傷，側膝部挫傷（出院）
高醫：
黃○娥（女，65歲）中傷，頭部鈍傷（急診留觀）
黃○瑞（男，69歲）輕傷，口腔撕裂傷（急診留觀）
健仁醫院：
林○敏（女，76歲）輕傷，疑似腦內出血，左臉頰、額頭、右腋下、右手背及右肩疼痛（轉到高雄長庚）
張○庭（女，72歲）輕傷，雙膝疼痛。（出院）
吳○琴（女，60歲）輕傷，左膝擦挫傷，左手腕、左手肘挫傷（出院）
王○琴（女，71歲）輕傷，胸部、雙膝、右大拇指挫傷（出院）