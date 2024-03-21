高雄遊覽車撞涵洞「削頭」1死14傷 傷者名單公布

高雄遊覽車車禍共造成1死14傷，上層車頭撞擊高速公路下涵洞「削頭」幾近全毀。（記者李惠洲攝）

2024/03/21 00:31

首次上稿 3/20 23:46

更新時間 3/21 00:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市仁武區水管路今晚8點多發生重大車禍，一輛遊覽車疑似走錯車道，撞擊高速公路下方涵洞，車頭上層幾乎全毀，遊覽車上含司機和領隊共27人，坐在上層車頭處的周男（80歲）不幸身亡，另有14名傷者分別為1人重傷、6人中傷、7人輕傷，送往高雄榮總、高醫、高雄長庚和健仁醫院救治，截至深夜11點，已知有5人出院。

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14名傷者名單如下：

高雄榮總：

劉○波（男，78歲）重傷，頭部撕裂傷、左側肢體麻、頸部疼痛（急診留觀）

廖○對（女，73歲）中傷，頭部撕裂傷（急診留觀）

吳○輝（男，68歲）中傷，頭部、左臉、頸部撕裂傷（一般病房）

吳○雄（男，83歲）輕傷，頭部撕裂傷、右膝擦傷（一般病房）

陳○雄（男，79歲）輕傷，臉部、左下肢擦傷。（急診留觀）

高雄長庚：

沈○一（男，80歲）中傷，眼眶底閉鎖性骨折（急診留觀）

杜○輝（男，76歲）中傷，胸部挫傷（出院）

顏○喜（女，69歲）中傷，側膝部挫傷（出院）

高醫：

黃○娥（女，65歲）中傷，頭部鈍傷（急診留觀）

黃○瑞（男，69歲）輕傷，口腔撕裂傷（急診留觀）

健仁醫院：

林○敏（女，76歲）輕傷，疑似腦內出血，左臉頰、額頭、右腋下、右手背及右肩疼痛（轉到高雄長庚）

張○庭（女，72歲）輕傷，雙膝疼痛。（出院）

吳○琴（女，60歲）輕傷，左膝擦挫傷，左手腕、左手肘挫傷（出院）

王○琴（女，71歲）輕傷，胸部、雙膝、右大拇指挫傷（出院）

高雄遊覽車車禍傷者名單及傷勢狀況。（高雄市衛生局提供）

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