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男遭虐死棄屍斗南某汽車旅館！2嫌自首被羈押

34歲男子疑因債務糾紛遭人凌虐致死棄屍汽車旅館，2名30歲嫌犯雖自首，雲林地檢署檢察官認2嫌涉殺人、凌虐致死重罪，向法院聲押禁見獲准。（記者黃淑莉攝）

34歲男子疑因債務糾紛遭人凌虐致死棄屍汽車旅館，2名30歲嫌犯雖自首，雲林地檢署檢察官認2嫌涉殺人、凌虐致死重罪，向法院聲押禁見獲准。（記者黃淑莉攝）

2024/03/21 09:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕34歲徐姓男子疑遭凌虐致死並棄屍在汽車旅館多日，2名兇嫌3月15日前往虎尾分局自首，警方到場發現男子已死亡多時，當晚即拘提2兇嫌，因2人對案情避重就輕，檢察官複訊後，以涉嫌凌虐致死重罪，且有勾串滅證之虞聲請羈押禁見獲准，全案由檢警深入調查中。

雲林地檢署指出，劉嫌（男，30歲）、黃嫌（男，30歲）2人15日晚上8點多到虎尾分局自首，指因債務糾紛曾毆打徐男，徐男陳屍在斗南某間汽車旅館內，檢方獲報，與雲林縣警察局刑警大隊及斗南分局組成專案小組。

據指出，劉、黃2嫌是在3月12日凌晨3點多共乘一輛轎車前往該汽車旅館，訂了2間連號房間入住，進房後還交代館方人員不用送早餐及清理房間，入住後連續多日沒有外出，汽車旅館人員直到15日晚上大批警察前往蒐證才知有人陳屍在房間內。

據悉，徐男與劉、黃2嫌因有財務糾紛，遭綁並毆打凌虐，劉、黃再將傷痕累累的徐男放置在後車廂載到斗南的汽車旅館，把徐男獨自放在一間，2嫌合住一間，隔天醒來發現徐男已無氣息，直到15日晚上才向警方自首。

檢方指出，18日完成解剖，初視徐男身上有多處瘀傷，且死亡多時，至於詳細死因仍有待進一定鑑定中；另劉、黃2嫌雖是自首，檢警察複訊後，認為2人涉嫌殺人、凌虐致死等重罪，且有勾串滅證之虞，聲押禁見獲准。

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