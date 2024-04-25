地震速報APP未獲授權 氣象署出手了「曝1限制」

應用程式「臺灣地震速報」。（翻攝自《App Store》網站）

2024/04/25 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕18歲高中生林子祐開發iOS應用程式「臺灣地震速報」今（25日）稍早遭「地牛WakeUp！」團隊指出，其應用程式間接取用了氣象署數據，但他並未取得授權，建議儘速與氣象署簽約合作。氣象署表示，已主動聯繫上林子祐，只是他仍未成年，後續可能以其監護人代表等方式簽約。

地牛WakeUp！團隊今發布澄清聲明，指出團隊有正式和氣象署簽約合作，但林子祐從未取得地牛Wake Up!的授權，團隊因而接到氣象署的關切電話。團隊也強調不會責怪林子祐，不過地震預警的發布是氣象署專責，需由氣象署自身，或透過簽約合作伙伴才能對公眾發布，因此建議他儘速與氣象署簽約合作。

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《聯合新聞網》報導，氣象署地震測報中心主任吳健富表示，氣象署預警系統涵蓋資訊較多，對一般大眾而言太過複雜，至於林子祐的「臺灣地震速報」介面相對簡單，認同這是款很不錯的應用程式。

吳健富也提及，氣象署本來就會跟其他有意願的廠商合作，而林子祐可能不知道合作管道，目前已主動聯繫上他，對方也有合作意願，只是簽訂合約有「成年限制」，可能會請林子祐的監護人代表簽訂。他也補充，另一款應用程式「DPIP 災害天氣與地震速報」是由復旦高中學生林睿所開發，他在2、3年前主動與氣象署簽約，當時尚未成年的林睿，就是由另一位合夥人代表簽約。

應用程式「DPIP 災害天氣與地震速報」。（翻攝自《App Store》網站）

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