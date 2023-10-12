桃園少年車手遭詐團虐死棄屍 9嫌續押禁見

桃園市17歲林姓少年被高雄地區謝姓男子主導的詐騙集團吸收，疑私吞贓款遭凌虐致死，檢警先後逮捕涉案的主嫌謝男等22人，偵結後起訴。桃園地院判決9人續押禁見，1人依13萬交保限制住居。（資料照）

2023/10/12 19:09

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市17歲林姓少年被高雄地區謝姓男子主導的詐騙集團吸收，擔任負責領款的車手頭，今天6月初因一筆500萬元贓款未上繳，被詐團懷疑私吞，謝男在6月7日涉嫌押走林少到高雄市一處鐵皮屋凌虐致死，事後載往杉林區山區棄屍滅證，檢警先後逮捕涉案的主嫌謝男、許男及動手的吳姓、莊姓等22人到案，11日偵結依擄人勒贖致死等罪嫌起訴。桃園地方法院判決9人續押禁見，1人依13萬交保限制住居。

檢警調查，林少被詐團吸收擔任車手頭，負責收取現金，但被懷疑私吞500萬元贓款，6月7日晚間詐團首腦率眾北上桃園市大園區，將林少約到超商前碰面後，即將林少強押上車帶回高雄市阿蓮區一處宮廟旁毆打，接續載往鳥松區一處鐵皮屋囚禁，期間以電擊棒、打火機燒灼、熱水澆淋等方式凌虐，以此逼迫付款。

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林少遭虐後虐，因頭部重傷、內出血而死亡，謝男一夥人發現闖禍後，嚇得將少年遺體載到杉林區的山區棄屍，並將作案用車輛開到洗車場清洗滅證。

由於林姓少年被虐時曾打電話向其母親籌錢，林母雖立即報警求助，但林姓少年被押走不久即遇害，桃園地檢署檢察官陳嘉義指揮桃園、高雄警方追查，發現涉案人數眾多，逃匿處所遍及南投、彰化、高雄、屏東等地，經專案小組鍥而不捨，透過科技偵查分析釐清犯罪情節與涉案人，逐一勾勒逃亡路線及藏匿處所，事後分別拘提全數涉案22人到案，並聲請法院羈押其中12人獲准。

桃園地院日宣判，送審時在押人犯有謝男等10人，庭訊後裁定謝男等9人羈押3個月，並禁止接見通信；另被告鄭男具保13萬元，並限制住居。

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