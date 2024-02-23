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宜蘭蘇花公路無名男屍疑遭虐死 5嫌收押禁見

宜蘭縣蘇花公路邊坡一具無名男屍，經檢警抽絲剝繭，追到身分。（記者蔡昀容翻攝）

宜蘭縣蘇花公路邊坡一具無名男屍，經檢警抽絲剝繭，追到身分。（記者蔡昀容翻攝）

2024/02/23 13:32

首次上稿 13:11
更新時間 13:32

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇花公路山區1月發現1具無名男屍，初步研判撞擊後內出血致死，應非自然死亡，刑事局指揮桃園、宜蘭警方辦案，經抽絲剝繭，循線追查死者身分，找到桃園一宮廟陣頭，昨（22）日攻堅，帶回16人，其中5名犯嫌涉嫌虐死死者，宜蘭地檢署複訊後，依傷害致死罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院今（23）午准押禁見。

據了解，28歲死者來自花蓮，在桃園一間公司工作，與公司負責人、同事參與宮廟陣頭，疑似長期被陣頭成員霸凌，1月中旬被處罰，遭球棒挨打後昏迷，躺在房間；成員後來查看，發現男子沒了呼吸。

陣頭成員打算將遺體送回故鄉，連夜開車，載著遺體往東部方向前進。車子開上蘇花路廊，出了新澳隧道後，成員覺得附近地點合適，就把遺體丟下邊坡，並折返往北。1月底，到邊坡丟棄垃圾的民眾發現遺體，趕緊報案，案件才曝光。

遺體身上沒有身分證件，邊坡附近也沒有監視器，案情一度陷入膠著，警方發布死者特徵，請大眾協尋，另一方面，並過濾大量監視畫面，最後循線追查到桃園一個宮廟陣頭，刑事局指揮桃園、宜蘭警方偵辦整起案件，22日凌晨在桃園集結警力攻堅。

宜蘭檢警偵訊16人，其中林男、李男、楊男、潘女、黃女，涉施暴或棄屍，檢方依傷害致死罪嫌，將5人聲押禁見，法院今天中午准押禁見。

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