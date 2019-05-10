高市府自由經貿特區說帖出爐 爭取優先示範機會

2019-05-10 10:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕千呼萬喚始出來，高雄市政府「自由貿易經濟特區」說帖出爐，強調以爭取國際醫療、金融專區、國際教育等專業服務業為推動重點，希望中央給高雄一個優先示範機會。

高雄市新聞局今早將說帖內容文字，提供給媒體。市府在說帖中強調，為了引進高薪高值產業，促成金流、人流的引入，因此提出「自由貿易經濟特區」（下稱自由經貿特區），藉此突破高雄產業發展困境。

說帖指出，在高雄現有產業條件下，爭取國際醫療、金融專區、國際教育等專業服務業為推動重點。

說帖表示，自由經貿特區內，醫療方面允許外國人來台合設醫院，擔任院長，但健保不給付。金融方面允許外國人及國內專業投資機構，投資非新台幣計價金融商品。

教育方面允許外國大學來台設立分校、學位專班、專業學（課）程。人才方面允許外國專業人士落地簽證，不含藍領，一定期限內所得半數課稅。

說帖的結語強調：（一）、高雄做為國際港灣城市，自由化與國際化是必要推動方向，期盼中央以「試點試行」、「示範推動」角度，協助高雄為產業找出路。

（二）、對業者而言，區域經濟整合已經使得台灣廠商在進出口貿易上造成障礙，再不透過自由經貿特區走出去，台灣產業未來競爭面臨挑戰。

（三）、高雄自由貿易港區進駐率已達97%以上，且目前僅針對科學園區與加工出口區開放，未能照顧一般產業園區。自由經貿特區將擴大委託工業區和產業園區進行後廠加工，對高雄製造業有很大的幫助。

（四）、高雄服務業雖提供高於製造業的就業機會，但產值偏低，未來亟需引進如律師、會計師、創投、金融等高端專業服務業，為鼓勵企業根留台灣，產業設廠投資發展，國際金融提供專業服務為方向之一。

（五）、高雄要成為亞洲金融中心、企業國際總部就要走上開放的道路，針對人才、資金與法規鬆綁，如國際人士來台仍有許多限制必須對於白領來台停留時間、簽證、稅務等給予鬆綁。

（六）、目前自由貿易經濟特區修法的權責在立法院，未來裡面要做什麼事，什麼可以做？什麼不可以做？如何有效管理，都屬於中央及立法權責，高雄市政府要的就是希望中央給高雄一個優先示範機會。

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