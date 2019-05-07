聲援韓！藍委邀中央辯論自貿區 嗆黃捷多做homework

2019-05-07 11:33

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前答詢自由貿易經濟示範區時，跳針回應「高雄發大財」被高雄市議員黃捷翻白眼，引發熱議。多位國民黨立委今天在立院召開記者會向中央部會下戰帖、要求辯論，還嗆蔡總統不是故意耍白痴，就是不用功；立委陳宜民也批評民進黨逢韓必反，也叫黃捷要多做homework，只會翻白眼是不夠的。

立委曾銘宗指出，民進黨早已准許99.9%中國工業產品及原物料進口，曾經主管出口業務的經濟部長沈榮津難道不知道？這根本是基於政治立場的抹紅、抹黑，沈應該下台負責。

立委費鴻泰表示，稍有知識的人都不會把MIC、MIT混淆，蔡總統會弄錯只有兩種可能，一是故意裝不懂、耍白痴，欺騙社會大眾，二是根本不用功，不夠格當總統。費也提議，曾銘宗、費鴻泰、賴士葆三人，可和沈榮津、農委會主委陳吉仲等部會首長就自貿區公開辯論，讓社會大眾看見利弊得失。

「放手讓韓市長試試吧！」立委賴士葆表示，韓國瑜既然願意試辦，中央為何不願成全？有沒有問題，做做看就知道。他說，蔡總統過去是WTO專家，應知WTO對生產地有清楚規範，所以蔡不是不懂，而是為了選總統睜眼說瞎話。

立委林奕華表示，民進黨做任何事都以明年總統大選為前提，過去民進黨的陳菊、賴清德都曾支持過自貿區，但國民黨一提案，就被貼上抹紅標籤，過去兩岸直航、ECFA開放，民進黨也都打恐嚇牌，但有哪件事發生過？她強調，大陸黑心產品來台洗成MIT是不可能的，WTO、國貿局都有相關辦法。

立委陳宜民表示，民進黨做這麼多，其實就是逢韓必反，韓國瑜在美國招商時，僑胞也很贊成自貿區，況且實施後，有什麼狀況可以隨時修正，新加坡、馬來西亞都已經在做經貿、教育、醫療等交流，只有台灣還在閉關。他也批評黃捷，只會翻白眼是不夠的，不要只會問項目，「應該好好做homework」，韓市長只要把環境建置好，自然有審查機制。

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