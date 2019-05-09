自經區說帖遲遲不給 黃捷：韓國瑜施政報告都是空話

2019-05-09 14:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的自經區說帖，遲遲未見蹤影，翻白眼女神黃捷今天表示，顯然韓國瑜的施政報告寫的都是空話，「市民能接受這麼隨便的決策者嗎？」

時代力量議員黃捷上週五在議會，詢問韓國瑜自經區是什麼？結果韓國瑜跳針回答發大財，惹得黃捷大翻白眼，也讓黃捷被封為新一代鄉民女神、白眼女神。

黃捷今天表示，很多人問她說，市長不是說2天要給出自經區說帖嗎？在哪裡？從上週五到現在快一週了，「我們每天致電市府，卻遲遲還沒完成，甚至說最快要下週了」。

黃捷批說，顯然市長在施政報告裡寫的都是空話，沒有做好準備就貿然提出。

黃捷質疑，市民能接受這麼隨便的決策者嗎？韓市長若真的愛高雄，怎麼會這麼輕率地提出藍圖、提出施政方針？若不幸真的對高雄產業產生負面的影響，韓市長能承擔嗎？還是拍拍屁股走人，競奪總統大位？如果市長真的是這樣想，我們高雄人情何以堪？

黃捷對韓國瑜喊話說：「高雄禁不起你這樣亂搞！請求你踏實做事，做對高雄真的有助益的事。」

對於自經區說帖何時出爐？韓國瑜今早在議會總質詢說，市府最近會寫說帖，報到行政院，讓立法院審議。

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