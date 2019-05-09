韓國瑜漏氣竟怪罪議員 黃捷嗆：先檢討自己

2019-05-09 20:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在議會答詢，針對橋頭科學園區問題再度跳針七連發，他事後卻怪罪是議員一連串設計，急著讓他及市府團隊漏氣。對此，「白眼女神」黃捷批說，議員沒有要設計他，是韓國瑜自己設計自己，議員已經對他很寬容了。

今天上午質詢結束，韓國瑜似乎餘怒未消，批評市議員不該用剪接過、或斷頭去尾片段文字放出來，他們急著讓市長、市府團隊漏氣的心情大於建設高雄。

韓國瑜這番話似乎有影射時代力量議員黃捷之嫌？對此，黃捷強調，她把12分鐘完整的質詢影片放在臉書上，絕對沒有去頭去尾、斷章取義，民眾都是看完完整影片，再去評斷。

黃捷強調，韓國瑜市長該檢討的是自己，議員沒有要設計他，是他自己設計自己，議員已經對他很寬容了，奉勸韓國瑜面對議會質詢要多準備。

民進黨議員林智鴻認為，韓國瑜本來就要做好基本功，做好準備就不怕漏氣，但韓國瑜的態度就是只希望議會歌功頌德，不希望議會嚴格監督，這根本就是要打造「高雄一言堂」，這樣的心態是民主社會的錯誤示範。

民進黨議員邱俊憲說，一位議員在高雄市議會，一整年可以「直接問市長」的時間只有130分鐘！因此藍綠議員在質詢市長時，都希望是市長本人自己回答。

邱俊憲指出，這不是設計，這只是過去歷屆議會中、更高強度的質詢攻防一小部分而已，而且也剛開始而已，以後韓國瑜「應該」還有7個會期要面對。

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