尿液呈陰性反應 台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫涉吸食大麻不起訴

吳祖倫因涉嫌施用及持有第二級毒品，被警方帶走。（資料照）

2024/03/21 10:18

〔記者王定傳／台北報導〕台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫去年涉嫌持有及吸食大麻被搜索，檢警從他北市大安區豪宅內，搜出6包重量達34.70公克的大麻、含有大麻成分的菸彈2個等物品，但經警方採其尿液送驗，結果呈大麻代謝物陰性反應，他被控施用第二級毒品罪嫌不足，台北地檢署今日將他處分不起訴；至於吳祖倫涉持有第二級毒品罪嫌部分，檢方另行偵辦中。

去年11月15日，新北市刑大持搜索票至吳祖倫住處搜索，搜出6包重量達34.70公克的大麻、含有大麻成分的菸彈、分裝勺、濾網、電子霧化品、研磨器、捲菸紙、濾網、濾嘴等物。

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警方隨即將吳祖倫帶回警局，採集尿液送驗，檢方複訊後將他請回。

偵辦時，吳祖倫雖坦承於去年5月間曾施用大麻，但因尿液送驗結果呈大麻代謝物陰性反應，檢方認為證據不足將他不起訴；至於他涉持有第二級毒品罪嫌部分，尚在偵辦中。

吳祖倫家中經營紡織業，在香港、越南等地都有設廠，不過吳沒有接手家族企業，於2013年間與4位合夥人一同創立台虎精釀，從引進國外的精釀啤酒開始，企業版圖一路擴展，還經營啜飲室、蓋酒廠釀造在地啤酒，產品吸引不少年輕人的目光；不料，就在事業踏上軌道之際，吳祖倫竟惹上「麻」煩，因而被新北市刑事警察大隊鎖定。

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