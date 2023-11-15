大麻藏恆溫高級酒櫃 台虎精啤創辦人陷「麻煩」稱1年沒抽

警方大清早將吳祖倫逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/15 15:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕「台虎精釀啤酒」創辦人吳祖倫今上午7時許在家中因持有大麻被警方逮捕，警方查獲大麻外，還有電子菸、大麻巧克力、迷幻蘑菇西洛西賓餅乾等多樣二級毒品。吳祖倫供稱，自己已經1年沒有施用，毒品來源也全不交代，警方依法將其送辦。

據了解，上個月警方接獲線報，因此對吳祖倫展開調查，經過1個月蒐證，警方今日拂曉出擊，持搜索票前往吳男位於大安區仁愛圓環豪宅查緝。起初，前來應門的男的日裔妻子，警方表明來意後，著睡衣、睡眼惺忪的吳男則表示配合調查。

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警方在吳男80坪樓中樓豪宅內進行搜索，發現吳男將違禁品都藏於家中的高級恆溫酒櫃中，與多瓶高價紅酒放在一起。警方在他家中搜出200公克大麻、大麻巧克力2盒、迷幻蘑菇西洛西賓餅乾、菸紙、濾嘴、電子菸等多項證物。

吳男向警方供稱，自己已經1年沒有抽大麻，主要原因是孩子剛出生9個月，所以他很久沒施用了，警方細問違禁品來源，他皆稱是購自友人，但細節吳男則一概推稱不知。有基層員警私下透露，包含吳男與上一波的Joeman、蕾菈夫婦，不排除為同一毒品來源，對此仍持續溯源中。

警方今日也另前前往文山區，逮捕36歲許姓女子，警方在她家中搜出5公克大麻，而許女患有精神方面疾病，她向警方供稱，最近除了病況外，投資也失利，抽大麻是為了要放鬆心情，避免精神崩潰。警詢後，依毒品罪嫌，將吳男、許女移送法辦。

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