台虎啤酒創辦人吳祖倫惹「麻」煩 採尿驗毒後移送北檢
2023/11/15 12:56
〔記者錢利忠／台北報導〕繼網紅「Joeman」九妹、蕾拉與丈夫湯宇，以及小模「周沅」涉嫌吸食大麻而被檢警約談後，台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫也惹上「麻」煩，今在豪宅內被檢警持搜索票登門搜索，吳祖倫與許姓女友人一同被警方帶回偵訊，警方也採集尿液查驗毒物反應；今天下午，吳、許2人將依涉犯毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊。
吳祖倫家中經營紡織業，在香港、越南等地都有設廠，不過吳沒有接手家族企業，於2013年間與4位合夥人一同創立台虎精釀，從引進國外的精釀啤酒開始，企業版圖一路擴展，還經營啜飲室、蓋酒廠釀造在地啤酒，產品吸引不少年輕人的目光。
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不料，就在事業踏上軌道之際，吳祖倫竟惹上「麻」煩，因而被新北市刑事警察大隊鎖定，其位於北市仁愛圓環的豪宅，門禁森嚴，今凌晨也遭接獲檢舉的警方，持搜索票上門查毒，現場還搜出大麻及吸食工具。
關於大麻的毒害難題，高等檢察署指出，大麻是全世界最被廣泛濫用的物質，大麻種植幾乎遍及全球各地，至少有154個國家通報大麻種植，2020年間，約2.9億人口曾施用大麻，而在疫情期間，大麻的使用量增加、販運及緝獲量也呈上升趨勢。
高檢署分析，國內大麻市場需求增加的原因，包括泰國等部分國家實施大麻合法化、旅居海外或留學返國的年輕人，將使用大麻的文化帶回國內，以及在網路資訊的推波助瀾下，加速國內大麻市場的擴散，而大麻施用者多屬白領階級、大學生或具有國外居住經驗者，施用地點大多在自宅或娛樂場所等隱蔽處所，不易被察覺。