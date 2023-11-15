台虎啤酒創辦人吳祖倫惹「麻」煩 採尿驗毒後移送北檢

台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫將依涉犯毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊。（取自Duke Wu臉書）

2023/11/15 12:56

〔記者錢利忠／台北報導〕繼網紅「Joeman」九妹、蕾拉與丈夫湯宇，以及小模「周沅」涉嫌吸食大麻而被檢警約談後，台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫也惹上「麻」煩，今在豪宅內被檢警持搜索票登門搜索，吳祖倫與許姓女友人一同被警方帶回偵訊，警方也採集尿液查驗毒物反應；今天下午，吳、許2人將依涉犯毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊。

吳祖倫家中經營紡織業，在香港、越南等地都有設廠，不過吳沒有接手家族企業，於2013年間與4位合夥人一同創立台虎精釀，從引進國外的精釀啤酒開始，企業版圖一路擴展，還經營啜飲室、蓋酒廠釀造在地啤酒，產品吸引不少年輕人的目光。

請繼續往下閱讀...

不料，就在事業踏上軌道之際，吳祖倫竟惹上「麻」煩，因而被新北市刑事警察大隊鎖定，其位於北市仁愛圓環的豪宅，門禁森嚴，今凌晨也遭接獲檢舉的警方，持搜索票上門查毒，現場還搜出大麻及吸食工具。

關於大麻的毒害難題，高等檢察署指出，大麻是全世界最被廣泛濫用的物質，大麻種植幾乎遍及全球各地，至少有154個國家通報大麻種植，2020年間，約2.9億人口曾施用大麻，而在疫情期間，大麻的使用量增加、販運及緝獲量也呈上升趨勢。

高檢署分析，國內大麻市場需求增加的原因，包括泰國等部分國家實施大麻合法化、旅居海外或留學返國的年輕人，將使用大麻的文化帶回國內，以及在網路資訊的推波助瀾下，加速國內大麻市場的擴散，而大麻施用者多屬白領階級、大學生或具有國外居住經驗者，施用地點大多在自宅或娛樂場所等隱蔽處所，不易被察覺。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法