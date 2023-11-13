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呼麻男遇搜索老神在在 「站起來」瞬逆轉......大麻踩腳下

警方搜索時，林男（右）老神在在的坐在沙發上。（警方提供）

警方搜索時，林男（右）老神在在的坐在沙發上。（警方提供）

2023/11/13 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子涉嫌呼麻被盯上，警方日前上門搜索時林男反應鎮定還說「盡量搜」，警方搜遍屋內未果，見林男老神在在實在太不尋常，突想到林男所坐的沙發區有詭，隨即請他「站起來」，果然在林男腳下查獲大麻，台中地檢署近日也依毒品罪偵結，一審判林拘役20天，可易科。

台中市刑大偵四隊長林宏霖今天表示，該隊今年3月間接獲情資，從事服務業的31歲林姓男子涉呼麻且藏有毒品，警方循線前往林住處搜索時，林一臉鎮定還跟警方說「家裡沒有違禁品，全部都可以看」，隨後一副老神在在的悠閒坐在客廳沙發，神情輕鬆的看著警方搜索。

經警方仔細在屋內各處搜尋的確一度查無毒品，但警方也不是省油的燈，突想到沙發區可能暗藏玄機，立即要求林男「站起來」，此時林男臉色一變，順勢將踩在腳下，內藏有違禁品的小盒子踢到前方，警方在翻找沙發座墊後隨即在茶几底下發現這個小盒子。

經打開檢視內容物，果然是一包大麻（0.1克）、一罐大麻（8.8克）、菸斗、研磨器等證物，這下人贓俱獲，林男當場百口莫辯，全案警詢後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結依毒品罪起訴，並聲請簡易判決處刑，台中地院判林拘役20天，可易科2萬元。

台中市刑大提醒民眾，「不碰大麻，不惹麻煩」，國內施用大麻者不在少數，不論吸食、持有大麻都是違反毒品危害防制條例的行為，千萬不要以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲大麻。（警方提供）

警方查獲大麻。（警方提供）

警方還查獲菸斗、研磨器等證物。（警方提供）

警方還查獲菸斗、研磨器等證物。（警方提供）

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