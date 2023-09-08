為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

毒蟲同志伴侶呼麻開車 警聞「青草味」搜出大麻菸彈

張姓男子與余姓男子同志伴侶，前日深夜開車在北市中山區建國北路上遭保大警方攔檢，保大警方在查證身分時，發現兩人一度緊閉車窗，且車內散發出「青草味」。 （記者鄭景議翻攝）

張姓男子與余姓男子同志伴侶，前日深夜開車在北市中山區建國北路上遭保大警方攔檢，保大警方在查證身分時，發現兩人一度緊閉車窗，且車內散發出「青草味」。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/08 14:03

〔記者鄭景議／台北報導〕張姓男子與余姓男子同志伴侶，前日深夜開車在北市中山區建國北路上被保大警方攔檢，保大警方在查證身分時，發現兩人一度緊閉車窗，且車內散發出「青草味」，仔細盤查後在車內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等物，當場人贓俱獲，依法究辦。

警方表示，當時見到張男所駕駛的車輛經過路檢點時，車窗緊閉且形跡可疑，數度敲打車窗請兩人下車配合調查，兩人卻遲遲不肯下車，好不容易打開車門下車後，隨即聞到兩人身上濃濃的「青草味」，果不其然在兩人隨身包包內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等。

警方指出，大麻為第二級毒品，其主要成分含有四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol,THC），此類物質如長期使用，除常出現幻聽、幻覺，造成呼吸道受損、肺功能傷害，甚至是出現暴力行為；懷孕婦女吸用大麻更會造成嬰兒體重下降，更造成嬰兒神經系統功能受損等變化。

警方呼籲，民眾要正視大麻可能造成的危害，千萬別錯誤認知吸食大麻，像抽菸一樣不會成癮，警方將持續加強執法，貫徹政府「反毒」的決心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方盤查後在車內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等物，當場人贓俱獲，依法究辦。 （記者鄭景議翻攝）

警方盤查後在車內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等物，當場人贓俱獲，依法究辦。 （記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
呱吉批反毒片爆「選角歧視」 謝和弦開腔：可以找我演，只收420元
2023/09/07 17:23

呱吉批反毒片爆「選角歧視」 謝和弦開腔：可以找我演，只收420元
反毒影片選角需求惹議 法務部：已要廠商下架、避免標籤化
2023/09/07 16:08

反毒影片選角需求惹議 法務部：已要廠商下架、避免標籤化

高科實中設校正夯 成屋小宅限量受寵
民宅種大麻「市價逾1.5億」！父從淘寶買種籽 拉高中兒一起種
2023/09/07 13:32

民宅種大麻「市價逾1.5億」！父從淘寶買種籽 拉高中兒一起種
郵寄111公斤大麻被抓包！收貨及把風男起訴 金主落跑被通緝
2023/09/06 16:29

郵寄111公斤大麻被抓包！收貨及把風男起訴 金主落跑被通緝
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播