毒蟲同志伴侶呼麻開車 警聞「青草味」搜出大麻菸彈

張姓男子與余姓男子同志伴侶，前日深夜開車在北市中山區建國北路上遭保大警方攔檢，保大警方在查證身分時，發現兩人一度緊閉車窗，且車內散發出「青草味」。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/08 14:03

〔記者鄭景議／台北報導〕張姓男子與余姓男子同志伴侶，前日深夜開車在北市中山區建國北路上被保大警方攔檢，保大警方在查證身分時，發現兩人一度緊閉車窗，且車內散發出「青草味」，仔細盤查後在車內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等物，當場人贓俱獲，依法究辦。

警方表示，當時見到張男所駕駛的車輛經過路檢點時，車窗緊閉且形跡可疑，數度敲打車窗請兩人下車配合調查，兩人卻遲遲不肯下車，好不容易打開車門下車後，隨即聞到兩人身上濃濃的「青草味」，果不其然在兩人隨身包包內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等。

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警方指出，大麻為第二級毒品，其主要成分含有四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol,THC），此類物質如長期使用，除常出現幻聽、幻覺，造成呼吸道受損、肺功能傷害，甚至是出現暴力行為；懷孕婦女吸用大麻更會造成嬰兒體重下降，更造成嬰兒神經系統功能受損等變化。

警方呼籲，民眾要正視大麻可能造成的危害，千萬別錯誤認知吸食大麻，像抽菸一樣不會成癮，警方將持續加強執法，貫徹政府「反毒」的決心。

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警方盤查後在車內查獲大麻菸草4包、大麻菸彈52顆及大麻研磨器等物，當場人贓俱獲，依法究辦。 （記者鄭景議翻攝）

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