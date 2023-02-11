阿姆斯特丹紅燈區「禁戶外呼麻」 祭歷史性禁令甩頭痛麻煩

荷蘭阿姆斯特丹著名的「紅燈區」德瓦倫區街景。（法新社檔案照）

2023/02/11 00:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹紅燈區德瓦倫（De Wallen），是全球少數有限度開放公開吸食大麻的地方，不過在當地街上「呼麻」即將被禁止。阿姆斯特丹市議會宣布，5月中起禁止在包括德瓦倫的舊城區戶外抽大麻，性工作者也必須在凌晨3點關門。

這是阿姆斯特丹為了遏止觀光客氾濫，改善飽受遊客侵擾之苦的當地民眾生活品質，而訂出的一系列條例。去年有超過1800萬名遊客造訪阿姆斯特丹舊城區。

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英國《衛報》、《路透》10日報導，市議會9日宣布，5月中起禁止在舊城區街上抽大麻，而且若有必要，考慮將這項禁令擴大到提供大麻吸食的「大麻店」（coffee shop）露天區。性工作者也必須從原本的上午6點關門，提早到凌晨3點；酒吧、咖啡廳和餐廳週一到週四也須提早1小時，在凌晨2時打烊，週五、週六則是凌晨4點，且顧客最後入店時間為凌晨1點。

目前阿姆斯特丹已經禁止舊城區商店在週四到週日期間下午4點過後賣酒，現在新法規要求這些商店在這些時間內，必須將酒瓶、罐從店面櫥窗移除，或用布簾遮住，市府也會嚴格實施禁止在街上喝酒。

市議會說，「舊城區居民蒙受龐大觀光客在街上酗酒、吸毒之苦」，「觀光客也吸引毒販在街頭販毒，導致犯罪和影響安全，尤其是在深夜，情況變得嚴峻」。

阿姆斯特丹媒體《誓言報》（Het Parool）稱新措施是「歷史性」，阿姆斯特丹數十年來在全球以「什麼事都可能，什麼事都可以著稱，包括在街頭抽大麻」，然而，近年「觀光過度」已經使舊城區難以令人生活下去，外國觀光客和本地遊客「製造大量噪音、在街上隨地便溺、嘔吐，把紅燈區當成遊樂園而非一個居住區域」。

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