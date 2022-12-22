「泰式奶茶罐頭」塞大麻花 走私入台淨賺100倍

海關打開泰式奶茶罐頭」，驚見裡面塞6塊壓縮的大麻花，此毒品走私入台，可淨賺100倍利潤。（中打提供）

2022/12/22 12:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕泰國於今年6月將大麻合法化，台灣的毒販遂從泰國走私大麻到台灣，賺取兩地差價，刑事局中部打擊犯罪中心（中打、第六大隊）今年9月間，接獲財政部關務署台中關通報，在5罐「泰式奶茶（茶粉）」內搜得6塊第二級毒品大麻花共367公克，中打順利逮捕領貨人馬姓男子，以及委託取貨的彰化縣尤姓男子，這批大麻可淨賺將近100倍的價差利潤，台中地檢署偵訊之後，聲請羈押兩人獲准。

中打是在今年9月間，接到關務署台中關通報，查驗1件來自泰國的可疑國際郵包，此包裹內有5個泰國茶粉罐頭，打開驚見裡面沒有茶粉，而是塞了6塊壓縮的二級毒品大麻花，總重量367公克，刑事局偵查第六大隊第四隊（中打），與中市警察局刑事警察大隊、第二分局組成專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。

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警方第一時間，先逮捕前來取貨的馬姓男子，又循線逮捕委託馬男取貨的彰化縣尤姓男子，現年38歲的尤男，是彰化一名地方角頭的小弟。馬男宣稱，他不知道包裹內有毒品，無業的他是受尤男委託取貨，尤男告訴他，代領包裹成功之後，會給他1萬5000元酬勞，不過，尤男全盤否認委託馬男，他把責任全推給馬男，宣稱是馬男花4000元向泰國人訂購大麻花，與他無關，中檢依毒品危害防制條例聲押兩人獲准。

中打估算，如果此批大麻花在泰國是4000元，以台灣目前黑市價格，1公克1200元計算（品質好的大麻花，1公克售價可達1500元以上），此批大麻花在台可售得44萬餘元，利潤將近100倍；泰國大麻合法化而價格下跌，台灣就有不法之徒走私賺取差價，刑事局將持續貫徹「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於境內」的聯防策略，遏止毒品流入國內造成社會危害。

另外，中打今年3月間也接獲臺中關通報，在一批光碟片包裏內，查獲第二級毒品搖頭丸，中打陸續逮捕領貨的黃姓男子，上層的兩名張姓男子，以及謝姓、陳姓主嫌或共犯共5人，台中地檢署聲請羈押謝姓主嫌4人獲准，另一張姓共犯10萬元交保。

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海關打開泰式奶茶罐頭」，驚見裡面塞6塊壓縮的大麻花。（中打提供）

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