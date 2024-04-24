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友人家臘腸狗忽發狂攻擊 英國女臉頰慘遭扯下1塊肉

英國45歲女子日前在朋友家中小酌聚會，坐在地上與朋友把酒言歡，在毫無預警下忽然遭友人飼養臘腸狗襲擊，狠咬下臉頰1塊肉才作罷。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

英國45歲女子日前在朋友家中小酌聚會，坐在地上與朋友把酒言歡，在毫無預警下忽然遭友人飼養臘腸狗襲擊，狠咬下臉頰1塊肉才作罷。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

2024/04/24 15:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國45歲女子日前在朋友家中小酌聚會，坐在地上與朋友把酒言歡時，在毫無預警下忽然遭友人飼養臘腸狗襲擊，並狠咬下臉頰1塊肉才作罷，女子隨後送醫緊急動手術5小時縫了40針後才保住小命，她近日受訪坦言仍經常半夜醒來開始落淚，且因創傷和外貌改變，目前無法回到工作崗位，消息曝光引外界矚目。

綜合外媒報導，45歲女子凱莉（Kelly Allen）近日受訪提及，日前到朋友家聚會，原本坐在地上與朋友們談天，孰料突然遭友人飼養的臘腸狗猛咬住臉頰不放，直到咬下1塊肉才鬆口，她當場鮮血直流，被送往附近醫院手術5個小時、縫了40針才保住小命，未來仍須接受多次整型手術才得以修復。

凱莉指出，事發後得知該隻臘腸狗已攻擊過2人，目前正透過法律途徑要求飼主索賠，但訴訟過程可能須花費長達2年。

凱莉坦言，自從被狗襲擊後遭受到重大打擊，「我無法起床，經常半夜醒來後哭泣，臉上留下一道可怕疤痕，它毀了我的生活，生活不會和以前一樣了」，因創傷和外貌改變暫時無法回到工作崗位，目前處境相當艱難。

據悉，受害者家屬替凱莉在網站GoFundMe成立募資頁面，希望善心人士為凱莉治療期間獲得經濟協助，目前已募資超過1千英鎊（約新台幣4萬元）。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

受害者家屬替凱莉在網站GoFundMe成立募資頁面。（圖擷自「GoFundMe」）

受害者家屬替凱莉在網站GoFundMe成立募資頁面。（圖擷自「GoFundMe」）

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