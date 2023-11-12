新北、宜蘭警方破獲自家種大麻 毒品來源竟是研究生

新北、宜蘭警方破獲栽種陳姓男子自宅大麻案（見圖），追出另兩名畢業研究生販毒，查獲上百公克大麻、菸油。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/12 10:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警局刑警大隊、宜蘭縣警局獲報，掌握陳姓男子在宜蘭礁溪自宅栽種大麻，攻堅發現7株大麻活株，一查赫見大麻來自宜蘭某大學兩名研究生，更從兩人住處起獲大麻菸草、菸油；由於新北刑大剛查獲網紅涉毒，據了解，此案為十月底查獲，與網紅一案無關。

警方調查，45歲陳姓男子為取得大麻吸食，向宜蘭某大學傳播相關研究所24歲謝姓研究生購買大麻，但謝男離校後，陳男失去毒品來源，異想天開從外國網站開始學習種植培養大麻知識，購買相關栽種設備再家中自種大麻；警方五月攻堅查獲時，查獲陳嫌栽種7株大麻活株，包括土壤酸鹼檢測劑、幫浦及照明設備等一應俱全。

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警方深入追查，查出陳男大麻來自謝男，8月間在新店逮獲謝男，再追出謝男研究所學長、26歲官姓男子為上游，十月底持拘票及搜索票到新店、宜蘭查緝官男到案，共起獲大麻煙草105公克、大麻煙油115公克；警方將陳嫌依涉犯毒品條例栽種大麻罪嫌送辦，謝、官兩嫌依販賣、持有第二級毒品大麻罪嫌移送。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪呼籲，大麻在台灣仍屬第二級毒品，不論是施用、持有均屬犯罪行為，如有販賣或栽種等不法行為更屬重罪，不應以身試法。

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新北、宜蘭警方破獲栽種陳姓男子自宅大麻案（見圖），追出另兩名畢業研究生販毒，查獲上百公克大麻、菸油。（記者吳仁捷翻攝）

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