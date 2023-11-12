為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北、宜蘭警方破獲自家種大麻 毒品來源竟是研究生

新北、宜蘭警方破獲栽種陳姓男子自宅大麻案（見圖），追出另兩名畢業研究生販毒，查獲上百公克大麻、菸油。（記者吳仁捷翻攝）

新北、宜蘭警方破獲栽種陳姓男子自宅大麻案（見圖），追出另兩名畢業研究生販毒，查獲上百公克大麻、菸油。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/12 10:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警局刑警大隊、宜蘭縣警局獲報，掌握陳姓男子在宜蘭礁溪自宅栽種大麻，攻堅發現7株大麻活株，一查赫見大麻來自宜蘭某大學兩名研究生，更從兩人住處起獲大麻菸草、菸油；由於新北刑大剛查獲網紅涉毒，據了解，此案為十月底查獲，與網紅一案無關。

警方調查，45歲陳姓男子為取得大麻吸食，向宜蘭某大學傳播相關研究所24歲謝姓研究生購買大麻，但謝男離校後，陳男失去毒品來源，異想天開從外國網站開始學習種植培養大麻知識，購買相關栽種設備再家中自種大麻；警方五月攻堅查獲時，查獲陳嫌栽種7株大麻活株，包括土壤酸鹼檢測劑、幫浦及照明設備等一應俱全。

警方深入追查，查出陳男大麻來自謝男，8月間在新店逮獲謝男，再追出謝男研究所學長、26歲官姓男子為上游，十月底持拘票及搜索票到新店、宜蘭查緝官男到案，共起獲大麻煙草105公克、大麻煙油115公克；警方將陳嫌依涉犯毒品條例栽種大麻罪嫌送辦，謝、官兩嫌依販賣、持有第二級毒品大麻罪嫌移送。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪呼籲，大麻在台灣仍屬第二級毒品，不論是施用、持有均屬犯罪行為，如有販賣或栽種等不法行為更屬重罪，不應以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

新北、宜蘭警方破獲栽種陳姓男子自宅大麻案（見圖），追出另兩名畢業研究生販毒，查獲上百公克大麻、菸油。（記者吳仁捷翻攝）

新北、宜蘭警方破獲栽種陳姓男子自宅大麻案（見圖），追出另兩名畢業研究生販毒，查獲上百公克大麻、菸油。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
到神秘沙灘偷570公斤電纜線 宜警埋伏逮3嫌加碼搜出安毒
2023/11/10 15:25

到神秘沙灘偷570公斤電纜線 宜警埋伏逮3嫌加碼搜出安毒
阿滴挺Joeman遭炎上 發聲道歉「會注意發言」
2023/11/09 21:36

阿滴挺Joeman遭炎上 發聲道歉「會注意發言」

抽血見「結凍豬油」？醫曝調節血脂僅靠一招
魚乾道歉了！挺Joeman爆退訂 發聲「絕不贊同違法」
2023/11/09 20:21

魚乾道歉了！挺Joeman爆退訂 發聲「絕不贊同違法」
蕾菈改口痛哭道歉！認了「在國內外都有吸麻」曝說謊原因
2023/11/08 06:33

蕾菈改口痛哭道歉！認了「在國內外都有吸麻」曝說謊原因

全國電子雙11破盤 驚爆家電55折起
Joeman道歉了！認了「知法犯法」：在國外和台灣都有吸
2023/11/07 15:18

Joeman道歉了！認了「知法犯法」：在國外和台灣都有吸
新北警拂曉緝毒逮10人 形象牌百萬網紅 惹大麻煩
2023/11/07 05:30

新北警拂曉緝毒逮10人 形象牌百萬網紅 惹大麻煩
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播