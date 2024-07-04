哄騙2女兒下碧潭溺斃 輕生獨活中配狠母收押

簡女移送後收押。（記者陳彩玲攝）

2024/07/04 23:53

〔記者張文川／台北報導〕簡姓女子去年從中國嫁來台灣，2日與同住公婆為了瑣事起爭執，竟負氣帶著10歲及8歲女兒到新北市碧潭渡船頭，哄騙2名女兒下水拍照，讓她們溺斃身亡。檢方複訊後向台北地院聲押禁見簡女，法官開庭後裁定羈押，但不禁見。

北院裁定指出，簡女涉犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，簡女坦承犯案，事證也可稽，法官認定她有逃亡之虞，但無滅證之虞，裁定羈押但不禁見。

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據了解，34歲簡女原本住在中國湖南省，11年前結識到中國的白姓男子，2人相戀後生了2個女兒。夫妻倆在中國長期居住，一家人直到去年7月才搬回台灣，與公婆一家6口同住新北中和南勢角一帶。

簡女來台灣近一年都沒有工作，又因生活習慣不同，常因為家庭瑣事被公婆碎念，雙方發生多次口角。簡女與從事保全工作的丈夫沒有太多爭執，但丈夫夾在中間頗為難。

簡女2日早上因細故遭婆婆斥責，上午8點左右負氣帶著2名女兒，攔計程車到新店碧潭風景區，連哄帶騙向2名女兒說要下水拍照，3人從渡船頭走下水，簡女獨自游回岸上，但2名女兒就此失去蹤影，溺斃水中。

事發後，簡女精神恍惚，一整天都在風景區徘徊。簡女隔天下午4點再次輕生未果，又自行游上岸，遊蕩到晚上9點左右才走到碧潭派出所報案，警消趕抵下水搜尋，在落水點撈起2名小朋友，但早已沒有生命跡象。

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