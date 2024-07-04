為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

哄騙2女兒下碧潭溺斃 輕生獨活中配狠母收押

簡女移送後收押。（記者陳彩玲攝）

簡女移送後收押。（記者陳彩玲攝）

2024/07/04 23:53

〔記者張文川／台北報導〕簡姓女子去年從中國嫁來台灣，2日與同住公婆為了瑣事起爭執，竟負氣帶著10歲及8歲女兒到新北市碧潭渡船頭，哄騙2名女兒下水拍照，讓她們溺斃身亡。檢方複訊後向台北地院聲押禁見簡女，法官開庭後裁定羈押，但不禁見。

北院裁定指出，簡女涉犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，簡女坦承犯案，事證也可稽，法官認定她有逃亡之虞，但無滅證之虞，裁定羈押但不禁見。

據了解，34歲簡女原本住在中國湖南省，11年前結識到中國的白姓男子，2人相戀後生了2個女兒。夫妻倆在中國長期居住，一家人直到去年7月才搬回台灣，與公婆一家6口同住新北中和南勢角一帶。

簡女來台灣近一年都沒有工作，又因生活習慣不同，常因為家庭瑣事被公婆碎念，雙方發生多次口角。簡女與從事保全工作的丈夫沒有太多爭執，但丈夫夾在中間頗為難。

簡女2日早上因細故遭婆婆斥責，上午8點左右負氣帶著2名女兒，攔計程車到新店碧潭風景區，連哄帶騙向2名女兒說要下水拍照，3人從渡船頭走下水，簡女獨自游回岸上，但2名女兒就此失去蹤影，溺斃水中。

事發後，簡女精神恍惚，一整天都在風景區徘徊。簡女隔天下午4點再次輕生未果，又自行游上岸，遊蕩到晚上9點左右才走到碧潭派出所報案，警消趕抵下水搜尋，在落水點撈起2名小朋友，但早已沒有生命跡象。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人倫悲劇！一家三口碧潭輕生母游回岸上 8歲、10歲女兒雙亡
2024/07/04 06:06

人倫悲劇！一家三口碧潭輕生母游回岸上 8歲、10歲女兒雙亡
哄騙2幼女下水拍照溺斃 母獨活依殺人罪送辦
2024/07/04 11:55

哄騙2幼女下水拍照溺斃 母獨活依殺人罪送辦

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
攜2幼女碧潭輕生 獨活狠母殺人罪聲押
2024/07/04 19:12

攜2幼女碧潭輕生 獨活狠母殺人罪聲押
碧潭輕生兩女兒不幸溺斃母卻獨活 校長心痛：2人平時乖巧
2024/07/04 12:28

碧潭輕生兩女兒不幸溺斃母卻獨活 校長心痛：2人平時乖巧

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
自認不受公婆重視2女卻備受疼愛 狠母萌生報復心態
2024/07/04 15:45

自認不受公婆重視2女卻備受疼愛 狠母萌生報復心態
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播