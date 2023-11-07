新北警拂曉緝毒逮10人 形象牌百萬網紅 惹大麻煩

新北刑大查獲網紅Joeman（翁雋明）、蕾菈及其丈夫湯宇持有微量大麻，全案依違反毒品條例送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/07 05:30

〔記者吳仁捷、王定傳／新北報導〕新北市警察局刑警大隊昨清晨兵分多路緝毒，查獲百萬網紅Joeman（翁雋明）、「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈（何蕾伊菈）及其丈夫湯宇三人在內共十人涉毒；警方在五處查獲十名毒蟲，未查獲藥頭，初步清查Joeman持有約三公克大麻、蕾菈、湯宇持有約一公克大麻，全案依法送辦，持續擴大追查藥頭等毒品來源。

據了解，新北刑大昨拂曉出擊，分頭前往新北市新莊、三重、板橋、中和與永和五處同步搜索，到Joeman新莊住處時，他還在睡夢中，開門時以為警方按錯電鈴，警方一進門查獲大麻；辦案人員清晨六時許抵蕾菈、湯宇住處查緝時，兩人也在睡夢中，應門後被查獲大麻菸斗。據悉，Joeman應訊時指大麻是網路上購得，蕾菈、湯宇則辯稱，曾在泰國買大麻，但在國外就抽光，不清楚被查獲的大麻來源。

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Joeman持3公克大麻 蕾菈夫婦1公克大麻

警方初步了解，Joeman及蕾菈、湯宇夫妻及其餘七名毒蟲，各自持有毒品，初判應非同一毒品來源，也沒查獲藥頭，除採集十名被告尿液送驗外，將續追毒品來源，新北地檢複訊後，依違反毒品危害防制條例，諭令Joeman、蕾菈及蕾菈丈夫湯宇等九人請回、一人限制住居。

法界人士指出，若Joeman、蕾菈尿液呈陽性反應，即涉犯施用第二級毒品罪，檢方有可能給予緩起訴附帶戒癮治療或聲請觀察勒戒；若檢驗結果呈陰性反應，且有扣到含有四氫大麻酚成分的毒品，則可能涉犯持有二級毒品罪嫌。

據了解，Joeman形象良好，也號稱擁有兩百五十九萬訂閱，警方緝毒時，發現他「呼麻」工具十分齊全，除大麻菸草外，還有印有大麻標誌的研磨器，磅秤，捲菸器、捲菸紙一應俱全；蕾菈（Lyla）為「反骨男孩」成員之一，去年宣布和DJ湯宇登記結婚，一度被視為演藝圈明日之星，先前繼演藝圈有多人呼麻被逮，未料如今連網紅圈也淪陷涉毒。

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