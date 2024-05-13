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普廷起用文官擔任國防部長 克宮：因應創新及解決軍費開支

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，普廷之所以選擇貝洛烏索夫（見圖）擔任國防部長，是因為「創新」需求以及解決軍費開支問題。（美聯社）

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，普廷之所以選擇貝洛烏索夫（見圖）擔任國防部長，是因為「創新」需求以及解決軍費開支問題。（美聯社）

2024/05/13 07:34

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統12日在內閣改組中宣布任命第一副總理貝洛烏索夫（Andrey Belousov）接任國防部長，取代現任部長紹伊古（Sergei Shoigu），克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，紹伊古將轉任俄羅斯聯邦安全委員會秘書長，而普廷之所以選擇貝洛烏索夫擔任國防部長，是因為「創新」需求以及解決軍費開支問題。

綜合媒體報導，佩斯科夫在記者會中指出，普廷之所以選擇貝洛烏索夫擔任國防部長，是因為需要「創新」元素，「今天在戰場上，勝利者將是對創新更加開放的人」，國防部應該對創新及先進思維抱持更開放的態度，不斷增加的國防預算也必須適應國家經濟，因此普廷現階段決定俄羅斯國防部應該由文官領導，貝洛烏索夫是此項職務的最佳人選。

談到烏克蘭戰爭時，佩斯科夫也提到，目前俄羅斯正逐漸接近80年代中期的狀況，當時軍事安全集團支出占整體GDP約7.4 %，而目前的比重則佔GDP的6.7%。

佩斯科夫強調，貝洛烏索夫成功地領導俄羅斯經濟發展部，長期在經濟問題上協助普廷，而此次改組並不會影響軍事層面，軍事層面一向是由總參謀長負責，目前擔任總參謀長的格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將繼續他的工作。

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