三重祖孫三代命案今相驗 1水電工曾進凶宅排除涉案

檢警目前在新北市殯儀館，相驗三重祖孫3死者遺體。（記者吳仁捷攝）

2024/05/12 09:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦三重祖孫三代棉被覆屍命案，今天上午在新北市殯儀館相驗3名死者遺體，檢察官、法醫、新北鑑識中心人員陸續抵達，進一步釐清死因；死者陳女丈夫張男涉有重嫌、仍失聯，警方正全力查緝，釐清相關疑點；至於外傳曾有一黑衣人出入凶宅，警方釐清為一名水電工，前往修理浴缸，初步排除涉案。

母親節前夕，新北市三重區進安街一處住宅大樓二樓11日晚間驚傳祖孫三代遇害「棉被覆屍」，恐已死亡多日，警、消接獲陳女胞姊通知破門，驚見29歲陳姓女子、陳女68歲媽媽和3歲兒子被棉被覆蓋，陳屍臥室床上，推估死亡超過4天以上；初步得知，陳女丈夫曾向岳母借40萬元，還因此造成家庭紛爭，目前陳女丈夫下落不明，被警方列為凶嫌追緝中。

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據了解，失聯的張男原本經營當舖，因欠錢跑路，將帳戶賣給詐團，帳戶被列為警示帳戶，也被發布詐欺通緝；另外傳不明男子搭計程車離開，警方釐清為案發前到凶宅修浴缸的水電工。

據了解，專案小組目前掌握涉嫌張男5月6日離開凶宅，但最後調到陳女身影，卻是在4月16日，相關疑點及張男、3名死者於案發前出入等行蹤，警方正逐一釐清。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

檢警目前在新北市殯儀館，相驗三重祖孫3死者遺體。（記者吳仁捷攝）

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