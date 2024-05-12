為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

三重祖孫三代命案今相驗 1水電工曾進凶宅排除涉案

檢警目前在新北市殯儀館，相驗三重祖孫3死者遺體。（記者吳仁捷攝）

檢警目前在新北市殯儀館，相驗三重祖孫3死者遺體。（記者吳仁捷攝）

2024/05/12 09:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦三重祖孫三代棉被覆屍命案，今天上午在新北市殯儀館相驗3名死者遺體，檢察官、法醫、新北鑑識中心人員陸續抵達，進一步釐清死因；死者陳女丈夫張男涉有重嫌、仍失聯，警方正全力查緝，釐清相關疑點；至於外傳曾有一黑衣人出入凶宅，警方釐清為一名水電工，前往修理浴缸，初步排除涉案。

母親節前夕，新北市三重區進安街一處住宅大樓二樓11日晚間驚傳祖孫三代遇害「棉被覆屍」，恐已死亡多日，警、消接獲陳女胞姊通知破門，驚見29歲陳姓女子、陳女68歲媽媽和3歲兒子被棉被覆蓋，陳屍臥室床上，推估死亡超過4天以上；初步得知，陳女丈夫曾向岳母借40萬元，還因此造成家庭紛爭，目前陳女丈夫下落不明，被警方列為凶嫌追緝中。

據了解，失聯的張男原本經營當舖，因欠錢跑路，將帳戶賣給詐團，帳戶被列為警示帳戶，也被發布詐欺通緝；另外傳不明男子搭計程車離開，警方釐清為案發前到凶宅修浴缸的水電工。

據了解，專案小組目前掌握涉嫌張男5月6日離開凶宅，但最後調到陳女身影，卻是在4月16日，相關疑點及張男、3名死者於案發前出入等行蹤，警方正逐一釐清。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

檢警目前在新北市殯儀館，相驗三重祖孫3死者遺體。（記者吳仁捷攝）

檢警目前在新北市殯儀館，相驗三重祖孫3死者遺體。（記者吳仁捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
棉被覆屍 三重驚傳3死命案 到媽媽家找不到人…祖孫三代遇害
2024/05/12 05:30

棉被覆屍 三重驚傳3死命案 到媽媽家找不到人…祖孫三代遇害
三重祖孫3代滅門血案！長女曝：失蹤妹夫借40萬未還曾爆爭吵
2024/05/11 23:04

三重祖孫3代滅門血案！長女曝：失蹤妹夫借40萬未還曾爆爭吵
新北市三重祖孫三代遇害 檢警上午相驗釐清死因
2024/05/12 08:04

新北市三重祖孫三代遇害 檢警上午相驗釐清死因
三重驚傳滅門血案！祖孫3代3人綑被陳屍 失聯女婿列重嫌
2024/05/11 22:45

三重驚傳滅門血案！祖孫3代3人綑被陳屍 失聯女婿列重嫌
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播