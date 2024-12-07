中網譏「盤絲洞」文章全消失 顏擇雅：再次見識中共高效掌控言論

馬英九邀請中生團訪台北市中山女高爭議延燒，中國社群媒體出現訪團成員、奧運金牌馬龍被中山女高學生圍繞畫面，對岸網友更貶低稱畫面如同「唐僧進盤絲洞」，相關內容引發各界批評。（圖擷自抖音）

2024/12/07 12:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬英九邀請中生團訪台北市中山女高爭議延燒，中國社群媒體出現訪團成員、奧運金牌馬龍被中山女高學生圍繞畫面，對岸網友更貶低稱畫面如同「唐僧進盤絲洞」，相關言論被大肆轉貼到中國媒體平台，引發各界批評。作家顏擇雅今發文指出，目前在標題強調「盤絲洞」的中國網媒文章，已全部消失，她認為「中共掌控言論的高效率，又讓我們見識了一次」，對於這次是否有促成兩岸交流，她也持悲觀論點。

作家顏擇雅在臉書發文指出，標題強調馬龍訪中山女中宛如「進盤絲洞」的中國網媒文章，已全部消失，就算現在還搜尋的到，也無法進入頁面了。對此她認為「中共掌控言論的高效率，又讓我們見識了一次」。

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顏擇雅表示，「由此可證，中山女中的抗議是非常有用的。如果不抗議，中共會下令刪文嗎？」對於有人說，「『盤絲洞』原始出處只是無聊網民留言，報導也不是官媒，只是一個娛樂公眾號。會在台灣鬧大，是1450刻意操作」。

不過顏擇雅強調，「一般中國人上網，主要是看《新華網》這些官媒呢，還是娛樂公眾號？事情在台灣發酵前，『盤絲洞』標題已經在中國各大平台持續擴散五天，變成每一平台都有。這就代表『盤絲洞』比喻在中國就是吸睛，中國人讀到就是開心，無人覺得不妥。這在台灣有可能嗎？」

顏擇雅也舉例，假設金城武或許光漢也去訪問日本或韓國某一女校，受到熱烈歡迎，也被台灣什麼無聊網民比喻為「進盤絲洞」，然後被台媒拿去當標題，請問台灣有可能沒人譴責嗎？譴責聲音有可能不大嗎？ 就算台媒很快改掉標題，大家還不是會繼續痛批下標者「缺乏性平意識」？

顏擇雅認為，這種兩岸差距，如果馬辦有認識到，這次陸生訪台活動就有成功促成「交流」。她也強調「當然我指的，是1450們和馬辦之間。我也是1450，所以我應該謝謝馬辦促成我和馬辦之間一次難得的交流」。

顏擇雅在文末也指出，「至於兩岸交流呢？這點我較悲觀。交流必須有來有往，有表達也有回應。這次台大清華學生的抗議場面，陸生都是低頭走過，畫面在對岸也沒露出，當然就沒交流成功」。

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