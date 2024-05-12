毒鴛鴦遭通緝躲摩鐵落網 南市警抄出「黑蜘蛛」M4步槍、毒品

南市二分局警方逮獲李男與黃女這對鴛鴦通緝犯，同時起出俗稱黑蜘蛛的一把改造M4步槍與一把手槍，免於黑槍危害治安。（圖：警方提供）

2024/05/12 10:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南佳里區1名32歲李姓男毒蟲不改吸毒惡習，4月底涉毒品案被台南地檢署發布通緝在逃，南市警二分局查訪得知他帶槍械、毒品逃亡，還向朋友炫耀他有槍。警方11日晚鎖定他住在市區1家汽車旅館，前往攻堅逮獲李男與其也被通緝的女友，起獲李男所有的M4步槍（俗稱黑蜘蛛）、手槍各1把與一些二、三級毒品，訊後分別依法送辦。

李男與其黃姓女友（26歲、永康人）兩人之前涉犯毒品及詐欺等案，分別被台南及新北地檢署發布通緝在逃，在母親節前夕兩人同車到南市區中華西路某汽車旅館內投宿躲藏。長時間監控李男的南市警二分局偵查隊刑警掌握其行蹤及使用交通工具等，在發現李男等進入台南市區投宿汽車旅館後，員警馬上動員全副武裝展開圍捕。

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二分局員警因之前偵辦案件獲悉李男持有槍彈，絲毫不敢大意，全員攜帶防護裝備圍捕，專案員警在汽車旅館樓下發出假裝攻堅的巨大聲響，吸引黃女開門查看，員警抓準時機一舉衝入房內喝令不要亂動、壓制李男與其黃姓女友。

警方搜索時從李嫌背包起獲俗稱黑蜘蛛的改造M4步槍及手槍各1把、子彈8顆及安非他命毒品5包12.9公克、三級毒品1.71公克等物品，並將李、黃兩嫌帶回深入調查。對於槍彈來源？李男說詞避重就輕，有待後續追查來源。

警方訊問後將李嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦；黃女通緝在逃部分也被員警解送地檢署歸案。

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南市二分局警方逮獲李男與黃女這對鴛鴦通緝逃犯，同時起出李男所有俗稱黑蜘蛛的一把改造M4步槍與一把手槍，免於黑槍危害治安。（圖：警方提供）

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