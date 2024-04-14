男約女吃消夜違停引警側目 安毒、手槍都露餡

台南市二分局在劉姓男子車上起獲8小包安非他命毒品。（警方提供）

2024/04/14 16:24

〔記者王俊忠 ／台南報導〕43歲劉姓男子13日深夜約王姓女子吃消夜，將車子違停在台南市金華路與大仁街口的紅線，2人坐在車內抽菸，引起南市警二分局巡邏員警側目，上前盤查時，劉男神情緊張，眼尖員警先在車門旁查獲安毒，又在車內查獲多包安毒與1把改造手槍、13發子彈。警詢後，將2人送辦。

警方調查，劉男13日夜間開車載王姓女友人（42歲）吃消夜，吃完2人在車上抽菸聊天。因劉男把車違規停在紅線上，巡邏經過的二分局中正派出所副所長顏呈叡、警員吳品賢等人發現，上前盤查。

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劉男見員警現身、神情顯得緊張，劉打開車門時被員警發現車門旁有1包安非他命，接著在其背包內起獲安毒數包，經清點共有安非他命8包、重4.53公克。

員警擴大檢視車內物品，在後車廂拿起1個背袋晃動時，聽到有金屬碰撞聲，打開一看竟有1把改造手槍及13顆子彈，當場查扣，劉男供稱，是自行從五金行買槍管等物品後，磨製組裝，是防身之用。

警方並把劉男與王女2人帶回警所調查並驗尿，初步發現均呈現毒品陽性反應；警詢後，將劉男與王女分別依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，後續擴大追查槍、毒來源。

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警方也起獲1把改造手槍及13顆子彈。（警方提供）

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