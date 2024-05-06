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2男車藏槍毒拒檢逃逸 竹警逮1人起出疑似爆裂物

新竹縣警方在杜嫌車內起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。 （警方提供）

新竹縣警方在杜嫌車內起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。 （警方提供）

2024/05/06 12:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕越南籍失聯移工29歲杜姓男子和另名男子，開車在新竹縣新豐鄉遇警攔查，因車內藏有槍毒，2嫌心虛拒檢後棄車逃逸，兩名警員狂奔數十公尺後，奮力逮捕身材高大的杜男，沒想到打開車門查看，竟當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。

新湖警分局今宣布偵破本案，山崎派出所警員吳季洋和從警未滿1年的林方奎當時奮勇追緝；其中吳員不畏嫌犯身形高大奮力拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬，過程中右小腿擦傷，所幸並無大礙。

警方指出，全案發生在4月28日晚間9點許，山崎所吳季洋和林方奎騎乘警用機車執行巡邏勤務時，發現由一輛轎車行經路口未減速，遂上前攔查，但對方拒檢趁隙加速駛離。兩員見狀尾隨在後，並通報線上警力支援，轎車駕駛和坐在副駕駛座的杜男眼見前方道路無法通行，立即棄車逃逸。

警方狂奔數十公尺後逮捕杜姓男子，經杜嫌陪同下，於車上起獲安非他命1包（毛重17.57公克）、手槍1把（含彈匣及4顆子彈）、電子磅秤1台及安非他命吸食器1組；另在副駕駛座位查獲疑似爆裂物的土黃色圓球體1顆、藍波刀、武士刀、掃刀各1把，再於後行李箱內查獲386包毒品咖啡包。

全案詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦，並持續向上追查槍枝毒品來源及共犯。

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山崎派出所警員吳季洋奮勇追緝，不畏嫌犯身形高大奮力拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬。（警方提供）

山崎派出所警員吳季洋奮勇追緝，不畏嫌犯身形高大奮力拒捕，以柔道壓制嫌犯上銬。（警方提供）

警方打開杜嫌的車門查看，當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。（警方提供）

警方打開杜嫌的車門查看，當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。（警方提供）

警方打開杜嫌的車門查看，當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。（警方提供）

警方打開杜嫌的車門查看，當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。（警方提供）

警方打開杜嫌的車門查看，當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。（警方提供）

警方打開杜嫌的車門查看，當場起獲疑似爆裂物的土黃色圓球體、手槍1把、刀械3把，以及安排他命和386包毒品咖啡包。（警方提供）

山崎派出所警員吳季洋壓制嫌犯過程右小腿擦傷，所幸並無大礙。（警方提供）

山崎派出所警員吳季洋壓制嫌犯過程右小腿擦傷，所幸並無大礙。（警方提供）

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