豪宅酒櫃藏多種毒 台虎精釀創辦人 睡夢中被逮

吳祖倫是「台虎精釀啤酒」創辦人。（取自Duke Wu臉書） 警方在「台虎精釀啤酒」創辦人吳祖倫台北豪宅中搜出大 麻巧克力、迷幻蘑菇、西洛西賓餅乾等多種二級毒品。 （記者徐聖倫攝及翻攝）

2023/11/16 05:30

〔記者徐聖倫、錢利忠／新北報導〕新北市警方日前接獲線報，指「台虎精釀啤酒」創辦人吳祖倫涉嫌持有大麻，昨天上午前往其位於台北市仁愛路圓環附近的八十坪樓中樓豪宅內搜索，在高級恆溫酒櫃內查獲大麻、大麻巧克力、迷幻蘑菇等多種二級毒品；吳祖倫供稱自己一年未施用毒品，未交待毒品來源，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後請回。

據了解，警方上個月接獲線報，對吳祖倫展開調查，經過一個月蒐證，昨天拂曉出擊，持搜索票前往吳男的台北市住所查緝。前來應門的是吳男的日裔妻子，警方表明來意後，著睡衣、睡眼惺忪的吳男表示配合調查。

請繼續往下閱讀...

警方發現吳男將相關違禁品都藏在家中的恆溫酒櫃裡，與多瓶高價紅酒放在一起，警方共起出大麻二百公克、大麻巧克力兩盒、迷幻蘑菇、含有二級毒品西洛西賓成分的餅乾及菸紙、濾嘴等多項證物。

毒品來源疑與網紅相同

吳男供稱，因孩子今年春節剛出生，至今尚未滿週歲，自己已經一年未抽大麻；警方詳詢毒品等的違禁物來源，他皆稱是購自友人，但對細節推稱不知。相關人士透露，包含吳男與上一波查緝的Joeman、蕾菈夫婦，疑似都來自相同的毒品來源，全案持續溯源中。

吳祖倫家中經營紡織業，在香港、越南等地都有設廠，不過他沒有接手家族企業，於二○一三年間與四位合夥人一同創立台虎精釀，從引進國外的精釀啤酒開始，一路擴展事業，包括經營啜飲室、蓋酒廠釀造在地啤酒等。

警方同日在台北市逮捕三十六歲許姓女子，在她家中搜出五公克大麻，許女供稱她有病痛，加上投資失利，抽大麻是想放鬆心情，檢方訊問後也獲請回。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法