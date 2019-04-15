莫健：美國不會介入台灣2020大選

2019-04-15 12:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健今天回答問題時表示，美國不會為任一政黨背書，美國尊重台灣的民主體制與台灣人民的選擇，更不會介入台灣2020大選。

鴻海董事長郭台銘今天上午出席ICRT、美國在台協會（AIT）與台灣大學舉辦的「台美根基與未來展望」座談會，表示要「聽聽看美國人怎麼說」。

郭台銘在提問環節時主動提問，提及他最近在《自由時報》上看到來自美國重要智庫傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼的一篇投書，提及美國在台灣大選中的角色；羅曼文中指出，華府將與台灣人推選的任何一位領袖合作，即使台灣選出一位未充分符合美國利益的總統，美台關係也不會中斷，因為台灣永遠會有另一場選舉。維繫美台關係的是民主制度，而非領袖人選。

郭台銘也在臉書上說，在此中美貿易戰的時刻，台美關係是極重要的議題，卻看不到任何想要選台灣總統的候選人坐在這裡聽聽美國外交官談台美關係的未來，「很可惜想要坐大位的人卻忘了這個會議的重要性」。

郭台銘問座談會上的莫健說，美國此次派遣慶賀團來台，由前眾議院議長保羅萊恩領軍，是否是替特定候選人站台、背書？

莫健回答說，美國當然尊重台灣人民意志，夥伴與國家間的利益也會持續，不論台灣未來的領導人是誰。美國不會為任一政黨背書，美國尊重台灣的民主體制與台灣人民的選擇，更不會介入台灣2020大選，美國的目標是確保有一個自由與公平的過程，可反映台灣人民的意志，也期待與未來的執政政府繼續合作。

郭台銘會後受訪時說，聽到莫健斬釘截鐵回答說美國保持中立、不會介入選舉，「我得到答案了就好」。

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