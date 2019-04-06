命理老師爆2020這3人最有看頭 韓國瑜恐淪為最佳抬轎者

2019-04-06 09:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2020總統大選霧裡看花？高雄易經命理老師高煜霖卻鐵口直斷，認為2020總統大選最有看頭的「競爭組合」首推賴清德、柯文哲、郭台銘這3人！韓國瑜恐淪為最佳抬轎者，換句話說，他認為國民黨檯面上的競爭者全部出局。

高煜霖在臉書粉絲團指出，透過選舉年的「年運」／「己亥年」，先初步分析各有意角逐的人選，最有看頭的「競爭組合」首推賴清德、柯文哲、郭台銘；因為賴和柯，都是「己亥」年生的，是座正本命年，氣勢最強的一年。

高煜霖說，郭台銘是庚寅年生的，與年運不僅「六合」更是「相生入旺」，意指天時、人和挹注力特強；屆時這三人如果分別代表綠、白、藍來競選，絕對會殺的難分難解。

高煜霖認為，蔡英文 畢竟是現任總統，起跑點已經贏其他人一大步，因是丙申年生的，雖與年運是相生，卻是「相生出力」，內更含有「六害」，意指要任勞任怨，但還不一定能得到成果之意；如果要減少這一些阻力，建議找生肖「虎」來搭檔，抑或用「法律」（五行屬木）來箝制對手。

至於韓國瑜，高煜霖表示他是丁酉年生，也是「相生出力」之運，與朱立倫的辛丑年是「三會」運，兩人卻是以幫人抬轎最有力量。

王金平則是辛巳年，雖是「六沖」，如果用到對的地方，對候選人來說，絕對會有很大的助力。

高煜霖說，另外綠營有兩位「影武者」鮮少被提出，他們雖不一定能一棒擊沉對手，至少有讓對手嚇到「挫賽」的能力，就是陳菊、鄭文燦，陳菊跟郭台銘一樣，是「相生入旺」運、鄭文燦是走「三合」運，對綠營來說，是很有戰鬥力的人選，至少可當副手。

高煜霖是從易經命理角度，為2020總統大選提供另一種不同看法，至於準或不準？有待日後驗證。

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