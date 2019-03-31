韓國瑜不選2020？ 王世堅：顧忌郭台銘

2019-03-31 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕各界對於國民黨將推派誰出線選總統皆予以關注，尤其黨內呼聲高的高雄市長韓國瑜，黨主席吳敦義日前更拋出「特邀」說法，但韓國瑜本人仍然沒有正面回應，甚至昨天發文表示要在自己任期4年內，讓大家看到高雄成長。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，唯一讓韓國瑜怯步的因素，應該就是在顧忌近期也傳要參選的鴻海集團董事長郭台銘。

綜合媒體報導，除了韓國瑜，近期也開始有消息稱國民黨有意徵召郭台銘參選，郭台銘今天的臉書發文也特別提到「選舉不能成為唯一的寄託，要和世界拼搏不容易，大家一起做實事」，讓外界認為是在回應2020是否出線一事。再看韓國瑜對是否接受徵召的態度，儘管昨天韓表示堅決不考慮，但王世堅今天還是提出自己的看法，認為韓國瑜「應該就是在等郭台銘做最後決定」。

王世堅認為，商人出身的郭台銘即使有意參選2020總統，但美國及中國方面肯定不會同意，原因是因為，美國人認為同樣是商人出身的川普選上總統的例子只能有一個、反資本、財團的中國共產黨更不用說。王世堅形容：「郭台銘是財神沒錯，但韓國瑜才是正神。」表示國民黨最終還是要派出最強的韓國瑜與民進黨一戰高下。

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