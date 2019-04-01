郭台銘選總統？ 朱立倫：非常歡迎他加入國民黨

2019-04-01 16:29

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨將於4月10日前與已表態參選總統的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平及呼聲最高的高雄市長韓國瑜見面，鴻海董事長郭台銘也被傳出有意參選，朱立倫今受訪時表示，「吳朱會」時間尊重黨主席吳敦義﹔對於郭台銘選總統？朱則說，郭還不是國民黨員，如果郭願意投入，加入國民黨，非常歡迎。

朱立倫今在出席節目錄影前受訪，對於在4月10日前將舉行的「吳朱會」，朱表示，他尊重吳敦義，只要主席方便，任何一天都好，他隨時都可以，尊重主席的時間。朱強調，他有「兩個全力」，國民黨如果要徵召韓國瑜，他全力支持﹔如果要辦初選，他全力以赴。

今天是愚人節，媒體也問朱立倫，韓國瑜稱不選2020，是否是愚人節的玩笑？朱說，韓是國民黨最重要的資產，包括他在內，大家都對韓有期待，如果徵召韓，他會全力支持。

朱還似乎意有所指地說，很多爸爸們最近對韓有很多抱怨，都是韓害的，因為韓很會洗衣服，害太太們都指著先生的鼻子說︰「人家韓國瑜那麼會洗衣服，你怎麼都不洗衣服？」

媒體也詢問朱立倫對於郭台銘選總統的看法，朱指出，郭還不是國民黨員，如果願意加入國民黨，願意投入的話，是很棒的事情，媒體追問「你會支持？」朱則回應：「我歡迎，非常歡迎郭董事長加入國民黨。」

對於近期朱立倫在個人臉書發起投票，遭到網友打臉，朱表示，感謝很多綠營的網軍來灌票，最近他還會有很多這樣的民調，歡迎大家來灌票，很多不同看法的表達都是好事。

朱立倫指出，他提出的不管是金門會談、和平宣言到金門、廈門的和平生活圈，相信絕大多數民眾都會支持和平，他的目標就是兩岸一定要和平，民進黨的做法就是要卡死和平，陸委會竟然還要罵他，真的是「裝肖維」！

朱立倫強調，台灣人民要和平，不要戰爭，民進黨就是要把台灣導入戰爭，獲得其政治利益，「這是讓我最看不起的」。

此外，對於吳敦義到彰化拜拜並摸總統椅，但沒有坐，朱立倫表示，那椅子可能坐過的人很多了，表示民主時代誰都可以做總統，大家人人都有希望，只要不要坐皇帝椅就好，民主時代沒有皇帝只有總統，他有機會一定去參拜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/