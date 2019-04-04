郭台銘參選2020？ 韓國瑜：猜不準要跟王世堅賠雞排

2019-04-04 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期藍營頻拱高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，韓國瑜則語帶玄機表示：「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，有人猜測可能是指鴻海董事長郭台銘。對此，韓國瑜接受媒體專訪時表示：「別亂講，萬一猜不準不是很糗，要跟王世堅賠雞排去了」。

據《聯合新聞網》報導，韓國瑜的妻子李佳芬受訪曾說，若韓國瑜真的有選總統的想法，「我會叫他去洗衣服」。對此韓國瑜表示自己已經洗了很多衣服了，但家裡沒有「選總統」的話題，「事實上，家人他們不跟我討論，我也不跟他們討論，因為不知道該從何啟齒。」

而對於國民黨中央黨部昨（3）日呼籲立委、縣市長表態，是否會被朱立倫、王金平給邊緣化？韓國瑜表示，目前朱、王是黨內重量級菁英，吳敦義也可以談，他們3人可以溝通，都是老朋友，思考一下有什麼理想來選中華民國總統，「說不定有更大咖跳進來」。

對此，媒體追問是否為鴻海董事長郭台銘，或是親民黨主席宋楚瑜？韓國瑜則笑說：「別亂講，萬一猜不準不是很糗，要跟王世堅賠雞排去了」。

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