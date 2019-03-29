「大的在後頭」指郭董選總統？ 韓國瑜︰拭目以待

2019-03-29 16:07

〔記者蔡清華／高雄報導〕韓國瑜日前回應競選總統大位，丟出一句「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」引發議論，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸加碼爆料，指根據他的可靠管道，「國民黨若徵召郭台銘選2020年總統，郭台銘確實有願意（意願）出馬」。韓國瑜說的「大的」到底是誰，今天他回應了！

韓國瑜說，大家都在關切2020總統大選，很多人都在問這個議題，大家可以慢慢看，未來是否有戲劇張力更大的變化出現，大家拭目以待。

被追問是不是指郭台銘？韓國瑜回答：「要去詢問當事人比較客觀，如果被一直說，某某人要不要出來選，而沒有詢問郭董的意見，對他是不是不公平？我也不曉的他的意願。」

杜紫宸昨天傍晚又在臉書爆料，他說：「我從非常可靠的私人管道得知，如果國民黨全國代表大會7月決定徵召郭台銘競選2020年中華民國總統，郭總裁基於促進兩岸人民福祉、維繫兩岸和平發展，並且同時得到美國川普政府的支持，確實有願意出馬。個人認為：這不失為一個美中台三方均可接受的最佳選項。」

韓國瑜日前回應競選總統大位，丟出一句話說「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」，引起外界議論。兩性作家黃越綏當時也曾分析說：「如果我猜得沒錯，應該是郭台銘莫屬了，讓我們繼續看下去！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/