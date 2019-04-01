2020「韓郭配」？ 黃偉哲︰交給韓國瑜傷腦筋

2019-04-01 16:51

［記者劉婉君／台南報導］民進黨總統黨內初選，總統蔡英文日前表示有很多人攻擊她。對於黨內初選傳出網路互相攻擊，台南市長黃偉哲表示，總統選舉應有更高的高度，若確實有這種情形，參選人要「踹共」。至於鴻海董事長郭台銘若參選，是否會促成與高雄市長韓國瑜的「韓郭配」，黃偉哲說，交給韓國瑜去傷腦筋。

黃偉哲今天表示，網路追查IP並不困難，候選人雙方互相攻擊，他在市長選舉期間也是受害者，而支持者也有批評對方，這樣的行為並不可取，不管如何，總統的高度應該更高，應落實君子之爭，為其他選舉立下典範，不管賴批蔡或是蔡批賴，都應該嚴格糾舉出來。

黃偉哲說，如果是互相的支持者甚或是幹部有這樣行為，參選的人應該「踹共」，要約束自己的支持者，不管是批評對方人格特質或政績，既不是民進黨之福，也不是台灣之福，總統候選人做出這樣動作，會讓選民看破手腳，也會失去支持，呼籲彼此自制，讓君子之爭落實，否則一切淪為空言，2020就會危險。

至於民進黨大老的發言，黃偉哲表示尊重，更重要的是民眾的支持，才是民進黨成長的動力。

而關於韓郭配或郭韓配，黃偉哲表示，他都沒有意見，韓國瑜說「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，如果韓講的是郭大咖，那韓願不願意幫郭大咖，他並不知道，如果幫，國民黨的黨紀會怎樣，他也不知道，尊重其他政黨的事情。郭台銘是無黨籍，就交給韓國瑜去傷腦筋，屆時輪到他手心手背都是肉。

黃偉哲說，對於其他政黨的事給予尊重，他只顧好自己的黨，還是堅持要君子之爭，不能互相鬥爭。

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