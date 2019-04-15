現身台美TRA40年座談 郭台銘︰這對台灣未來很重要

2019-04-15 09:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天出席ICRT與AIT合辦的「台灣關係法」40週年座談會。郭台銘說，他因在美投資，過去兩年和今天訪台的美國前眾議院議長保羅‧萊恩（Paul Ryan）互動很多，應邀參加這場活動，想來聽聽美國人怎麼談台美關係，這對台灣未來也很重要。

ICRT與AIT合辦題為「台美根基與未來展望」的座談會，紀念「台灣關係法」立法40週年。

郭台銘今天上午驚喜現身座談會現場，會前受訪時說，這次紀念「台灣關係法」系列活動的美國慶賀團團長保羅‧萊恩是他很好的朋友，邀請他來。保羅‧萊恩剛下飛機，同事已經去接機。

郭台銘說，美國很重視這次「台灣關係法」40週年，所以派出重量級人士來。保羅‧萊恩出身威斯康辛州，正是鴻海投資重點。郭台銘說，因在他們家鄉投資，這兩年兩人互動很多，保羅‧萊恩特別通知他來這場活動。

郭台銘認為，這對台灣的未來也很重要，希望來聽聽看美國人怎麼說、政府怎麼做，對我他來講是學習之一。

前外長程建人、AIT處長酈英傑今天分別發表20分鐘演講，AIT主席莫健、前美國商會主席羅伯帕克、美國國務院經濟暨商業局貿易政策暨談判事務副助卿米德偉（David Meale）均出席活動，前駐美副代表裘兆琳、政委唐鳳、立委許毓仁與東海大學政治系教授邱師儀等人則將出席第二場次座談。

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