台灣是亞洲民主燈塔！美參眾議員齊讚台美關係

2019-04-11 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕10日為美國「台灣關係法」立法40週年，美國參眾議員不約而同在推特上表示，台美關係緊密，台灣象徵亞洲民主的燈塔，期望美國政府能夠遵循「台灣關係法」繼續支持台灣。

眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）指出，「台灣關係法」為台美關係奠定了不可動搖的基礎，台灣象徵亞洲民主的燈塔，美國必須維護台美共同的安全和商業利益。

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）說，「美國對台灣的承諾是堅不可摧的，我們必須始終與我們的朋友、盟友和民主站在一起，我期待繼續與雙方的國會議員合作，已加強雙方的關係。」

共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）表示，「台灣關係法」為雙方充滿活力的民主，重要的貿易夥伴和親密的朋友關係奠定基礎，期待持續互動，以建立雙方的關係。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）強調，在國會通過「台灣關係法」的40年裡，台灣已成為美國強大的戰略與經濟夥伴，美國應該持續建立這種關係，因為台灣民主面臨來自中國的威脅。

眾議院外委會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）說，美國一直致力於台灣的安全保障，通過尊重「台灣關係法」 的關鍵原則，美國在印太地區點燃民主之火，並促進該地區的和平與穩定。

共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）說，40年後，「六大保證」中的「台灣關係法」成為台美關係的基石，在美國致力應對中國的挑戰時，美國必須繼續加強與台灣民主的外交、經濟、軍事和文化聯繫。

共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）說，台灣已經成為一個有價值的貿易夥伴，一個蓬勃發展的民主國家和一個在亞洲受人尊敬的盟友。 我們重視與台灣的關係，並期待再過40多年的合作夥伴關係。

參院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）指出，「台灣關係法」發表40週年，這是一個為台美關係開闢新道路的重要機遇，他多年來一直努力重申並加強對美台關係的承諾。

民主黨眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）說，很榮幸能幫助眾院外交事務委員會通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案，以及「2019年台灣保證法案」，繼續支持美國的盟友。

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