《台灣關係法》40週年 美國務院：美台是重要夥伴

2019-04-12 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年是《台灣關係法》立法40週年，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）下週即將在台北舉行一系列慶祝活動，美國國務院11日表示，美方認為台灣是重要夥伴，也是民主的成功，《台灣關係法》正是美國和台灣40年來的長久友誼與夥伴關係。

《台灣關係法》40週年，象徵台美關係的重要里程碑，美國在台協會將安排為期一年、名為「AIT@40」的活動，強調台美關係的關鍵合作。美國國務院副發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）11日在例行記者會對此表示，美國堅持《台灣關係法》和三個聯合公報的一個中國政策，並讚許台灣是重要夥伴、一個民主的成功故事，對世界是一股正向力量。

巴拉迪諾也針對下週的慶祝活動表示，美方代表團將由前聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率領，成員包括4位美國現任聯邦眾議員及聯邦政府官員等24人，預計包含AIT主席莫健（James Moriarty），美國眾議院科學、太空和技術委員會主席強森（Eddie Bernice Johnson），美國聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）、強森（Hank Johnson）、卡瓦哈爾（Salud Carbajal）等人都將出席。

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