打臉韓國瑜的國防靠美國？郭台銘：錢應拿去美投資

2019-04-15 11:38

經濟不能老賣水果 一貨櫃芭樂值多少錢？

〔記者呂伊萱／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今天表示，「美國人就是拿舊的武器騙我們」。郭台銘說，台灣不應該跟美國買武器，應該把錢拿去美國投資，換成高科技回來，因為「國防靠美國是靠不住的」。他也提到經濟不能老賣水果，「一個貨櫃的芭樂值多少錢？」強調台灣要在貿易戰中找到機會與方向。

郭台銘今天上午出席ICRT、美國在台協會（AIT）與台灣大學舉辦的「台美根基與未來展望」座談會，表示要「聽聽看美國人怎麼說」。

郭台銘在中場休息受訪時說，「美國人就是拿舊的武器騙我們」，他認為台灣不應該跟美國買武器，而是應該拿錢去美國投資，換成高科技回來，他今天晚上也會和來台訪問的前美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）提這件事。

國防不能靠別人 經濟更不能靠別人

郭台銘說，國防靠美國是靠不住的，更反問「這麼多年來有哪個國家是國防靠美國，最後得以安全脫身？」他認為國防要靠和平。國防不能靠別人，經濟更不能靠別人，經濟和技術要靠創新，未來AI與5G時代，技術最好的在美國，只有科技交流、自己創新，才能創造國家的未來。

不支持任何人 但支持對台灣最好的人

至於媒體詢問是否有意選總統？郭台銘答「不是有很好的人選嗎？韓國瑜是最好的人選」。不過當高雄市長韓國瑜在哈佛講對台灣命運的看法，為何對此提出成語「東食西宿」？郭台銘則回應，「我不支持任何人，我支持對台灣最好的人」。

對於美中貿易戰，郭台銘分析指出，貿易戰有兩個意涵，一是產業結構調整，因為美國要升級，中國也要升級，全世界第一大經濟體跟第二大經濟體在產業調整，過程中展現競爭與科技實力。他認為最重要的則是要了解美中貿易戰中，「台灣的位子在哪裡？政府除了買武器以外，有沒有替年輕人做更多？」

台灣有很好的自由民主氣氛 人才卻沒有被重用

郭台銘說，台灣沒有市場，但有的是人才，台灣有很好的自由民主氣氛，人才卻沒有被好好重用，很多台灣科技人才在美國念書、工作，在美國儲存很多人才。

郭台銘強調，「我們不能老賣水果，一個貨櫃的芭樂值多少錢？」而半導體「不像芭樂，價值是以箱子來算、個數來算」，芭樂的價值對台灣有限的面積、陽光或土地來說是不夠的。郭台銘說，台灣必須要在中美貿易結構調整中找到機會與方向，年輕人絕對有很多機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/