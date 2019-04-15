韓國瑜訪美2天得罪3批人 藍營人士批：韓最大麻煩是...

2019-04-15 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日率團訪美，到哈佛大學閉門座談、與僑胞見面，也在美西時間4月13日上午與洛杉磯副市長Nina Hachigian會面。不過，中華大學講座教授杜紫宸表示，韓國瑜僅僅2天就得罪了3大批人，更直言，其中，得罪中國網友是最大的麻煩。

韓國瑜因故缺席美西時間12日的玉山科技協會晚宴，當時副市長葉匡時透露，韓因體力問題臨時缺席，但有媒體報導，韓國瑜是和一些小時候一起長大的朋友相約吃飯，才未出席科技協會晚宴，遭網友酸「能撈就撈、能混就混的極致表現」、「花公帑 行私自行為 大家要譴責」。

而韓國瑜在哈佛大學進行閉門座談時，喊出台灣「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」等口號，不但惹怒中國網友，中國媒體《央廣網》更撰文批評，稱中國不會「養台獨」，還警告可能祭出「家法」伺候。

另外，韓國瑜在美西時間4月13日下午出席全球玉山經濟論壇，會後回應媒體提問時，他不滿地說，過去3任總統都是台大法律系的，但他們幹完後，「台灣經濟跟競爭力基本上已經殘廢了，這20多年來，台灣鬼混得很厲害。」言論再度引發討論。

對此，杜紫宸在臉書表示，言多必失，古人之言，誠不我欺。他說，「韓國瑜僅僅二天，得罪了三大批人：首先，搞殘說得罪了所有台大法律系的畢業生；其次，擺明放鴿子得罪了全球玉山協會的會員；不過，韓國瑜眼前最大的麻煩，恐怕是得罪了中國網民，因為他的所謂哈佛20字箴言，居然寫了科技靠日本、國防靠美國」。

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