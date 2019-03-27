酒駕累犯致死擬最重判無期 行政院會明將通過修法草案

2019-03-27 21:26

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於酒駕肇事致人於死的案件頻傳，行政院經整合並修正法務部所提「刑法部分條文修正草案」，明天將提報行政院院會通過，法務部原提報酒駕累犯致人於死，最重可判死刑，行政院則基於判死刑恐違反比例原則，且違反國際人權兩公約，已告知法務部要刪除死刑條文，修正擬最重判無期徒刑。

現行酒駕致死處3到10年、致重傷則是1到7年，法務部提報的修正草案區分為初犯致死5到12年、致重傷3到10年；再犯則是不論前案有無造成傷亡，只要致死，就處10年、無期徒刑或死刑，致重傷則是5到12年。

由於修法草案內容敏感，行政院與法務部相關官員今天都三緘其口，僅表示行政院明天院會拍板後就會對外宣布。

鑑於法務部的修正草案新增酒駕再犯致死，最重可處死刑，行政院經召開跨部會審查會，學者專家質疑酒駕累犯可處死刑恐違反比例原則，且再犯基準不明，恐生執法爭議，學者專家也質疑，酒駕累犯可處死刑涉及違法國際人權兩公約，將衝擊台灣國際形象。

據悉，行政院已告知法務部，要將法務部提報的修法版本做調整，刪除酒駕再犯致死最重判死刑的條文，改為最重判無期徒刑。

立法院司法及法制委員會明天將審查朝野立委所提酒駕累犯致死提高刑責的相關修法，法務部官員表示，由於政院版修法明天才到送到立法院，還要經立院程序委員會討論是決定是否付委，政院修法版本最快2週後才會在委員會實質審查。

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