酒駕刑事責任最重處死刑？ 立院明併案審查29案

2019-03-27 17:22

〔記者謝君臨／台北報導〕為遏止酒駕猖獗，全面提高酒駕行政罰則，昨已獲立法院院會三讀通過，至於酒駕的刑事責任，立院司法及法制委員會明將併案審查立委所提出的29案；針對立委擬提高刑度及罰金，並沒入車輛等罪責，法務部認為，刑事處罰有最後手段性，並須遵守罪責相當原則，最重刑度是否提高至死刑，可再審慎研議。

立院司委會明將併案審查「刑法第185條之3條文修正草案」等29案；朝野立委所提出的草案重點，包括再犯者加重其刑，最高可處死刑；提高罰金；刪除條文中「致不能安全駕駛」等字；不論車輛是否為被告所有，全面沒入等。

針對加重刑度部分，有委員提案最低刑度應為1年以上，對此，法務部認為，此舉恐將造成酒駕者均須入監服刑，據內政部統計，每年有超過5萬5千件的酒駕刑事案件，若被告全數入監，監所的收容與管理將造成過度負擔。至於最高刑度是否提高至死刑，法務部則表示：「均可再審慎研議」

對於刪除條文中「致不能安全駕駛」等字，意即只要有酒駕、毒駕、施用麻醉藥物駕車等情事，均要受罰；對此，法務部指出，目前吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其他類似管制藥品，如無不能安全駕駛，適用「道路交通管理處罰條例」，刪除「致不能安全駕駛」將架空以行政手段管制違法行為。

此外，法務部另強調，刪除「致不能安全駕駛」之要件，將大幅放寬本罪構成要件，使未達不能安全駕駛的行為仍以刑罰論處，是否適宜，容有再酌必要。

針對酒駕、毒駕等犯罪者所駕駛的動力交通工具，不論是否屬於犯罪者財產，均沒收的處罰；法務部雖認同保障用路人生命與身心健康的意旨，但也提出疑慮，「是否可能造成善意第三人財產權之剝奪而過苛」、「如未設過苛條款之調節，就人民財產權之侵害，是否符合罪刑相當原則？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/