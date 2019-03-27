立委提案「酒駕初犯害命就判死」 柯P：徒法不足以自行

2019-03-27 11:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕酒駕害命事件頻傳，葬送多少家庭天倫夢碎，立法院昨三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，接著下一波修法將處理《刑法》，多位朝野立委認為，第一次酒駕撞死人就可處死刑，否則將會讓酒駕者心存僥倖。

台北市長、前台大醫院創傷醫學部主任柯文哲的愛徒曾御慈，2013年遭酒駕撞死，柯為此成立台灣酒駕防制社會關懷協會。

他今天受訪被問及怎麼看立委提案，柯直言，只有處罰還是沒有解決問題，因為一次兩次，還是要接受治療，應該是某一種條件下，他要強制治療，因為像酒癮那種東西，再怎麼處罰也沒有用，「我常說酒癮跟毒癮當病人比當犯人來處理，長期來看比較正確。」

媒體追問，但「酒駕初犯害命就判死」的震撼力很夠？柯表示，酒駕當然不好，他也覺得那是不對，重罰可以，不過在另一方面，徒法不足以自行，就是說只有處罰，但他就是有病啊，再怎麼處罰他就是照樣犯，應該要有一個酒癮的治療方式。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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