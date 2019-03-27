刑法提高酒駕刑責 立院明審查

2019-03-27

〔記者吳政峰、鄭瑋奇、黃欣柏／台北報導〕酒駕案頻傳，交通部推出道交條例修正案，法務部也提出刑法第一八五條之三條文修正草案，大幅提高刑責，新增只要酒測值超過○．二五，一律沒收車輛的規定，並提高酒駕再犯致死刑責，最重可處死刑，立法院司法及法制委員會週四（廿八日）將審查。惟行政院討論後認為有違比例原則，決議刪除一律沒收條款，並擬刪除死刑，改為最重無期徒刑。

酒駕再犯致死最重死刑 政院擬刪除

現行酒駕致死處三到十年、致重傷則是一到七年；修正案區分為初犯致死五到十二年、致重傷三到十年；再犯則是不論前案有無造成傷亡，只要致死，就處十年、無期徒刑或死刑，致重傷則是五到十二年。立法院司法及法制委員會廿八日將審查該修正案。

法務部的刑法修正案新增酒駕再犯致死，最重可處死刑。但政院跨部會討論時，認為有違比例原則，且與聯合國兩公約精神不符；據悉，政院高層傾向刪除死刑，維持十年以上、無期徒刑的刑責。

另法務部原本新增沒收條款，即只要駕駛酒測值逾○．二五，就把車輛視為犯罪工具，不論有無肇事、是否屬於酒駕者所有，一律沒收。據悉，政院跨部會討論時，則認為不問情節、不論車主，一律沒收車輛的手段太過霹靂，有違比例原則。後經協商，決議全部刪除，改由交通部主管的道交條例規定行政「沒入」，且只限於酒駕致死、致重傷的重大情節才可以。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜分析，昨日三讀通過的道交條例修正案，最重要是新增「同車共責」的處罰，其立法精神是宣示酒駕零容忍人人有責，不但要究責酒駕者，更要社會大眾一起來幫忙，防止喝酒者駕車上路。

林美娜強調，接下來還有加重刑罰要努力，呼籲要提高酒駕致人於死、重傷、重殘最低刑責；酒駕致人於死，刑責應處七年以上、十五年以下，致人重傷、重殘應修正為五年以上、十二年以下，才能呼應受害者與公民團體期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/