酒精鎖跟著酒駕行為人 代吹可罰1.2萬／重新考照也會註記 方便警方臨檢時辨識

2019-03-27

〔記者鄭瑋奇、黃欣柏、黃敦硯、吳政峰、王冠仁／台北報導〕立法院昨三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，規定酒駕遭吊照而要重新考領時，所駕駛車輛需裝設酒精鎖。交通部路政司長陳文瑞說明，酒精鎖將跟著行為人，不管他開哪輛車，該車就必須配備有酒精鎖，且駕照上也會註記，方便警方臨檢時辨識。未配備有酒精鎖，可處六千至一萬二千元罰鍰，並當場移置保管該車輛；「代吹」開鎖者，同樣處六千至一萬二千元罰鍰。

酒駕累犯、拒測會依是否有肇事、事故輕重不同，吊銷駕照後三年至十二年才能重新考領；陳文瑞說，以去年為例，酒駕累犯取締三萬一千八百八十八件、拒測九千五百七十四件，這些違規者若在道交條例修正上路實施才犯，重新考領駕照後，開車都需裝設酒精鎖。

3到6個月內訂出子法

另外，由於國外尚未有可裝設於機車的酒精鎖，若該法實施前未找到相關可用設備，執法初期會先以汽車為主。

外界擔心會有人「代吹」開鎖，陳文瑞表示，國外已有些代吹防偽技術研發，包含吹氣解鎖時有人臉辨識、吹一次解鎖後每隔一定時間需再吹氣等。而酒精鎖須具備的規格功能、應配置車種、配置期（國外經驗約六個月至兩年）等規定，會在三個月至六個月內，會同內政部訂出相關子法。

車主非行為人 發還車輛

另外，這次修法規定酒駕累犯、拒絕酒測、拒測累犯且肇事致人重傷、死亡，處罰機關可沒入該車輛。但陳文瑞指出，要沒入車輛須看該車輛是否屬於犯案者所有，若車主非行為人，經由處罰機關認定後，就可發還車輛。

警政署表示，將邀集各縣市警局相關承辦人員進行講習，全力配合執法。法務部指道交條例為行政管制，效率較刑法須經過審級救濟才能確定處罰來得高，具及時嚇阻效果；酒精鎖另可做為檢察官緩起訴或法官判緩刑的附加條件，用途多元。不過，一名基層員警說，有些酒駕犯家境不好，連酒駕罰單都無力繳納，如何強迫他們加裝酒精鎖？

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