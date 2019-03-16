吳敦義稱韓國瑜選總統不會對不起高雄人 王金平：予以尊重

2019-03-16 17:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕前立法院長王金平宣布參選2020以來，積極走訪基層爭取支持，對於國民黨主席吳敦義日前曾說，如果韓國瑜參選總統，不會對不起高雄市民，媒體詢問王金平對此看法，王金平今天只簡短說「予以尊重」，他也重申對自己有信心，參選2020「能夠一關跨過一關」。

隨著黨內提名時程日近，國民黨內4個太陽一舉一動都受到外界囑目，昨天立委補選的選前之夜，藍營大咖從吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜等人都到三重為鄭世維站台輔選，唯獨未見王金平。王金平說，他前一天就帶領「王金平之友會」成員和中南部鄉親到鄭世維競選總部助陣，昨天的選前之夜也有幫忙動員支持者，等於他也有到場。

王金平今天到石碇龍虎山無極天明宮參觀「2019櫻花季，春之頌：夏荊山書畫慈善藝術鑑賞會」，他對於外界定位2020大選是民進黨的「統獨」牌VS國民黨的「經濟」牌，王金平認為，每個政黨都有自己的競選理念和主軸，他都給予尊重，就看選民能接受哪一種，多一點接受的那一方就會贏得勝選。

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