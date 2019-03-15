韓國瑜當選總統不會對不起高雄 鄉民：直接對不起台灣！

2019-03-15 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨天拋出「若韓國瑜當選，不會對不起高雄」的說法後，引起熱議。有學者今天說，這番說法顯示國民黨中央徵召韓國瑜已有跡象，也是在幫韓國瑜日後出選解套。

高雄市長韓國瑜到底會不會出來角逐2020總統大位，已經是各界相當關注的議題，昨天吳敦義更指出，若韓國瑜當選總統，服務範圍就不只侷限在高雄，而是整個台灣，本來對高雄的承諾將會與整個國家合併，「不會對不起高雄」，引起討論。

對此，文化大學新聞系主任胡幼偉說，吳敦義的說法當然是在替韓國瑜解套，但也顯示黨中央想要徵召韓國瑜的意圖已經有跡象了。

相關新聞被分享到PTT以後，多數網友不以為然，「好啦！韓政見一事無成，是我們高雄人對不起韓領導」、「來囉！高雄人只是我韓神的跳板」、「高雄人也太可憐，小夫、肥菊現在又輪到韓主席要烙跑」、「高雄發大財了沒？還想選總統？」、「要死不會只有高雄死的概念」、「當總統是直接對不起台灣，誰還管你高雄」。

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