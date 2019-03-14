重提馬王政爭 王金平：我何時背叛過國民黨？

2019-03-14 16:42

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平今天（14日）下午應台北士林扶輪社邀請發表演講，現場聽眾提問，女兒在馬來西亞婚禮時遇到困境，他如何處變不驚？王金平花了超過30分鐘回憶馬王政爭過程，直呼憲法沒有關說兩字，馬英九稱「司法史上最黑暗的一天」，他也是笑笑，他清楚馬英九是要他從立法院院長退位；王金平也不平地問，「我何時背叛過國民黨？」

王金平回憶，女兒與女婿結婚時沒有拍婚紗，在他的朋友楊忠禮建議下，兩人決定到馬來西亞的小島拍攝、宴客，2013年9月6日親友共18人到馬來西亞，飛機一落地，辦公室就聯繫他有要事，隨後來電不斷，時任國民黨秘書長也來電告知，時任總統兼國民黨主席馬英九希望他立刻回台說明，但他認為嫁女兒、完成女兒的心願比較重要，也有打電話告知馬英九不能返台的原因。

王金平說，婚宴當天馬英九要召開記者會，大家在現場用網路看直播，馬英九稱「中華民國司法史上最黑暗的一天」，王金平笑說，「你們聽過比我還多啦，我也笑笑，但法務部長曾勇夫何其無辜，哪跟他有關？」王金平說，他很清楚馬英九是要他從立法院院長位置下來，但回國後，他的通篇聲明沒有提到馬英九。

王金平說，特偵組是針對總統、部會首長有重大貪瀆案才能介入，如果是一般業務找一般法院辦理即可，更何況六法全書哪條法律寫到「關說」2字？無有其名、何來其實，又何來「中華民國司法史上最黑暗的一天」？

王金平也嗆說，要用黨紀處份他，就該在黨中央開記者會，怎麼會在總統府召開？他心中坦然所以坦然面對，他是國民黨員與立法院長，黨交代的事情他哪一件沒有完成？何時背叛國民黨？他是忠貞黨員。

最後，王金平說，面對環境不時有不順心與阻礙，遇到逆境時他都想著「逆增上緣」，所有抹黑、垃圾到他身上，都要把它掃出去，面對刺激言語，內心翻騰有害身體，但只要知道事情始末、想清楚如何處理，事情絕不要放在心上，要將負面情緒乾坤大挪移出去 。

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