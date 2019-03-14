頻被問要不要當副手 王金平動怒：不要再問了、參選總統到底

2019-03-14 10:04

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨2020總統選舉群雄並起，但黨內拱韓聲浪不斷，台中市長盧秀燕也表態支持朱立倫，前立法院長王金平卻頻被配對當副手，黨內還有人拋出「韓王配」，王金平上午受訪時被追問到最後，他有點動怒地說：「現在怎麼還在問我這個問題？請不要再問這個好不好，我老早講過，我不會當副手，也不會留在立法院，就是參選2020中華民國總統到底！」

王金平上午在辦公室會晤新黨主席郁慕明，兩人面談約30分鐘，被問到是否要鞏固深藍票倉，王金平會前受訪時說，也會藉這個機會拜託郁慕明，每一個人都是需要拜託的對象，至於後續是否會見親民黨主席宋楚瑜，他也不排斥地說，都是要拜訪、請託的對象。

王金平針對「韓王配」回應，只能夠說每個人的看法不同，這是他們多項看法中的一種，我們就尊重。媒體問有可能嗎？他說，只能夠說尊重就好；媒體追問，有人說是夢幻組合？王回，「哎呀，我們還是尊重」。王金平也強調，到今天為止，沒有跟韓國瑜談任何有關2020選舉的事。

對於黨中央若徵召韓國瑜還會參選到底嗎，王金平表示：「這是假設性問題，我不回答，謝謝」；被問及國民黨主席吳敦義不排除萬分之一的機會徵召，王金平說，主席怎麼做我們尊重，主席有主席的權利，媒體再追問，是否希望遊戲規則講清楚、不包括徵召？王金平也說，這要去請教吳主席。

對於盧秀燕昨天表態挺朱立倫，朱也拜訪與自己交好的前立委顏清標，王金平說，每個人都有權利去拜訪、每個人都是可以請託的對象，很高興大家能有好的互動，這也是國民黨團結的一環。

最後媒體又問「副手可能成為你的選項嗎？」王金平不悅回應：「現在怎麼還在問我這個問題？請不要再問這個問題好不好，我老早講過了，我不會當副手，也不會留在立法院，我就是參選2020中華民國總統到底，謝謝！」

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