美國會報告證實 美去年派41名軍事人員駐台

美國國會下屬的研究機構美國國會研究處（CRS）19日發布報告報告，根據美國國防部的公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。（路透資料照）

2024/04/24 12:33

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院4月20日表決通過了950億美元的對外撥款法案，對烏克蘭、以色列及台灣提供軍事援助，該法案23日已在聯邦參議院過關，目前已上呈至美國總統拜登的辦公桌上，預計拜登將迅速簽署成法。而在眾議院就該法案表決的前1天，美國國會下屬的研究機構美國國會研究處（CRS）針對台灣國防議題向國會提出1份參考報告。報告稱，根據美國國防部的公開數據，2023年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。

根據《美國之音》報導，CRS於19日發布了供國會議員參考的「國會的台灣防務議題」報告，內容涵蓋了台灣的安全情勢、美國對台灣的國防支持、美國的策略與政策、美台防務合作、武器移讓、對話、訓練、美軍在台灣的存在、其他領域的安全合作，以及台灣的政權交替等。

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關於美軍在台灣的存在，CRS的報告說，自從美國政府在1979年1月1日與中國建交時，它曾說將4在個月內撤離在台灣的剩餘軍事人員，從那時開始，美軍就沒有在台灣維持常駐人員，不過觀察家指出，少數美軍人員在台灣以顧問身分進行工作是一個「公開的秘密」。

CRS的報告說，當2021年台灣總統蔡英文公開表示有少數美軍人員為訓練台灣軍隊而駐在台灣時，曾經引來北京的憤怒。

CRS的報告也提到，美國政府關於在台美軍人員的公開報告，目前僅限於美國國防部的國防人力資料中心（Defense Manpower Data Center）的季度報告，根據這份報告，2023年美國派駐到台灣的軍事人員有41人。

CRS的報告說，台灣及美國媒體偶爾會報導美軍部署在台灣的人員，在回應這些報導時，美國國防部官員曾指出，他們對於美國與台灣防務關係的「特定行動、接觸或培訓」沒有評論。不過，美國國防部國防人力數據中心有註明，它的報告「只代表被分派任務人員的非機密數據」，包括被分派到美國國務院及海外大使館的人員，但「不包括所有涉及臨時任務，或支援應急行動而部署的所有人員」。

《華爾街日報》2023年2月曾報導，美國將在未來幾個月派100至200人到台灣協助培訓台灣軍隊，不過美台兩地官員都沒有公開證實這個消息。今年2月台灣媒體也報導，美國陸軍特種部隊「綠扁帽」顧問被派駐在台灣，包括在金門離島協助訓練當地的特種部隊。

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