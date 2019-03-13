國民黨內拋「韓王配」他被指二軍 王金平這樣回...

2019-03-13 20:13

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨拱韓選總統聲浪不斷，爭取立委提名的台北市議員王欣儀今號召青年黨代表，呼籲黨中央提名高雄市長韓國瑜選總統，「天底下哪有一軍不派，派二軍的道理」；被暗指為「二軍」的前立法院長王金平受訪時表示，尊重多元意見，但也有很多不同主張沒有出來表達意見。對於前立委蔡正元拋「韓王配」、吳敦義保留徵召機會等，他也都說「尊重」。

王金平下午接受廣播節目專訪，談到是否擔心自己被換掉、要不要選到底時，王金平說，一關一關過，有信心選到明年；主持人追問「過得了韓粉那一關嗎」？王金平說，那是黨中央要適當、公平、合理的處理。

王金平認為，最好有意願的人，第一階段都能出來領表登記，但也尊重黨中央考量；面對自己民調落後，王金平說，三成黨員就是陸軍，這部分他比較有信心，被問是否擔心被黨主席吳敦義瓜分選票，王金平說，分析這個的話可以去各地問看看，自己有信心才會出來參選。

雖然被問到黨內誰跟韓國瑜關係好時，王金平說無從比較，但後來又鬆口說，韓國瑜在北農跟南部聯繫較少，主持人問「要匯集全國農會力量還是需要整合，那個力量是你？」王金平回，當然，因為我跟農會關係很密切，他也談到，民國50年時家裡工廠跟各地農會已有密切連結，他第一次選立委才選得這麼好，主持人問「這關係保持到韓國瑜選市長？」他也答，對。

被問到既然與農會關係深厚，為什麼國民黨拿不到南台灣政權？王金平說，因素很多，民進黨很會經營，用不滿政府的力量獲得民心，加上爭取有力，讓人聽得進去、願意支持，後來還有執政優勢跟資源等，國民黨政權不是他一人維護，他是高雄白派，但高雄還有紅派跟一般選民；但他強調，從韓國瑜參選開始，已經民心思變。

另外，關於宣布參選後要拜會大老的規劃，王金平說，會規劃、有在安排，但現在忙得很，還沒時間拜訪任何人。

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